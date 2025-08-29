高盛：台積...最被低估的AI股 同步喊進聯發科、日月光等七台廠

高盛證券近日前往香港舉行路演（Road Show），與超過40位國際重量級投資人會面，從與會者反饋發現，投資人對AI題材持續樂觀，對非AI相關領域則依舊興趣偏低。高盛並認為台積電（2330）是「最被低估的AI受惠股之一」，喊買台積電與聯發科在內的七大台廠。

高盛證券半導體產業分析師呂昆霖指出，這次路演中，投資人討論的焦點有四，包括：一、台積電獲利成長展望；二、ASIC與AI晶片需求前景；三、測試產業競爭格局變化；四、先進封裝需求趨勢。

高盛香港路演重點 圖／經濟日報提供

台廠中，台積電仍是投資人最關注焦點。部分投資人預期台積電2026年營運可能成長放緩。

不過，呂昆霖則持續看好，除重申「買進」評等、列為「優先買進名單」外，並認為台積電是「最被低估的AI受惠股之一」。

呂昆霖認為，從股價角度來看，台積電本益比僅約17倍，今年雖一度攀上1,200元歷史新高價、漲幅約11.6%，仍明顯落後於其他全球主要AI標的，如SK海力士漲幅52%、輝達31%、博通28%、超微38%等。

另一方面，隨著台積電持續推動海外產能多元化策略，加上資本支出不斷擴增，預期今、明年分別為400億美元與420億美元，2027年則將大幅增至500億美元，助力未來幾年營運強勁成長。

呂昆霖預估，台積電今年美元營收年增率將高達34%，明年在2、3奈米製程放量、先進製程與先進封裝價格提升，將帶動美元營收再較今年成長20%，強勁的成長動能使台積電股價有望迎來重新評價（Re-Rating）的機會。

聯發科方面，雖然避險基金與長線基金經理人的觀點出現明顯分歧，但呂昆霖依然對聯發科進軍ASIC市場保持樂觀態度，且認為張量處理器（TPU）將是聯發科切入新市場的第一塊踏腳石，未來有極高機率再贏得更多雲端服務供應商（CSP）專案，因此建議「買進」。

在封測領域，隨著先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域，加上CoWoS先進封裝需求不斷擴增，以及產業對測試標準愈來愈高，將嘉惠日月光投控、設備股弘塑與萬潤，以及測試股旺矽及穎崴等台廠，對上述個股都建議「買進」。