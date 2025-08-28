是誰大舉砍倉？台股最後一盤跳水165點 引投資人高度關注

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股28日開低收低，表現相對弱勢，特別是最後一盤，市場賣單鎖定台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等權值股進行摜壓，衝擊指數瞬間跳水165點。究竟是誰大舉拋貨權值族群，引發市場投資人高度熱議。

28日早盤原已開低51點的加權指數，在市場賣壓大舉出籠下，指數開低走低，盤中多頭雖曾多次試圖扭轉劣勢，力圖由黑翻紅，無奈在法人賣盤及短線市場主力紛紛拋售下，多方最終功敗垂成，並以大跌收市。

值得注意的是，最後一盤台積電遭賣單大舉摜壓，由1,175元跌至1,160元，聯發科也由1,400元1,385元，其他如鴻海、廣達等權值股也都爆量壓低作收，使得指數瞬間跳水165點，成為28日台股領跌的焦點。

根據盤後資料交叉比對分析，28日最後一盤摜壓台積電的賣盤，主要以外資為主，包括摩根士丹利（大摩）、里昂、高盛、瑞銀等七家共賣超42.3億元，五大壽險金控賣超27.2億元，其他如主力券商國票敦北、當沖客聚集地凱基台北等分點，也都有參與摜壓的痕跡。

至於如聯發科、鴻海等權值股，則有來自八大公股行庫、五大壽險金控、市場主力大戶（如主力大戶聚集地元大總公司等）、甚至連丙種金主所在的券商（如宏遠館前等），都可看到最後一盤砍倉的身影，賣壓來源較為分散。

