裕慶財報／上半年EPS 1.84元 第3季商用展示架新專案出貨添動能
商用展示架供應大廠裕慶-KY（6957）公布上半年合併財報，合併營收15.88億元、年減少12.5%；受新台幣升值產生匯兌損失影響，稅後純益1.01億元、年減69.8%，每股稅後純益1.84元。
展望第3季，裕慶強調仍密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能。
觀察目前商用展示架ODM業務客戶訂單，包括美國最大平價服飾與家飾零售商（R）門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商（C）、美國最大西部服飾零售商（B）商用展示架新專案等，可望帶動營運保持成長態勢。
另一方面，裕慶7月完成增設抽管廠，以精進垂直整合生產綜效與成本精實管控，以及第3季旗下印尼新廠正式投入生產行列，進一步提升區域供應彈性與即時交付能力，並拓展東南亞地區業務接單，增添未來營運良好動能。
裕慶7月合併營收達4.22億元，月增33.5%、年增11.9%，連續二個月改寫歷年同期新高；累計前七月合併營收20.19億元、年減8.3%。
裕慶指出，受惠商用展示架ODM業務動能提振，帶動累計營收年減幅度持續收斂，尤其居家修繕客戶（H與L）不論是營收貢獻或成長率，皆較去年同期大幅增加，有助於下半年旺季訂單挹注。
裕慶說，旗下商用展示架ODM業務仍為營運成長主力，受惠主力客戶訂單提振，帶動第2季商用展示架業銷售季增4%、年增8.8%，占整體營收比重達82.93%，相較去年同期的73.68%明顯增加，隨著業務結構優化，有助提升營運獲利能力。
