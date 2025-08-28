就市論勢／AI 晶片測試、散熱 可留意

盤勢分析

近期台股指數頻頻走高，利空因素包括20%關稅稅率、第2季獲利受匯損影響等均未造成股市出現明顯回檔。利空無感原因可能是部分投資人在4月重挫後出場即未再進場，手中沒有持股自然無感，另外一種情況是投資人認為這些利空都沒有4月美國「解放日」時嚴重。

至於利多因素，除持續看好AI成長趨勢，市場對聯準會9月展開降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升市場，下一個觀察時點是9月中旬股市是否會出現利多出盡的拉回。不過，雖然短線台股出現過熱跡象，部分企業基本面不夠扎實，漲勢過度樂觀，股市仍可能看回不回，呈現高檔震盪。

投資建議

台股籌碼面並未失控，即使8月初以來股市漲勢較猛，短線應居高思危、不宜追高，惟以明、後年展望而言，台股前景仍非常看好，不僅有聯準會降息的資金行情，企業導入AI進而提升獲利的表現亦能激勵投資信心。

因此，若投資人能夠忍受短期波動，不妨繼續持有，但若擔心後續可能回檔修正，亦可逢高適度減碼，例如賣出持股的三成。重要的是，在今年底前應將持股比重拉高至滿水位，迎接2026~2027年長多走勢。

產業方面，由於已經見到AI帶動生產力提升，企業提高資本支出方向不變，AI相關類股如半導體等前景持續看好，且因AI晶片耗能高，聚焦AI晶片的測試、散熱等，以及高速傳輸相關如CCL等。