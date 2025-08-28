迎降息利多美股吸金、基金ETF添動能 近一季績效皆開紅盤

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

降息利多吸引資金回流美國，讓美股持續「站在高崗上」，美股基金及ETF同步受惠，近一季績效皆開紅盤。法人表示，預期關稅風險淡化、降息趨勢重啟，加以企業獲利增速正向發展，使美股後市仍看好，若遇市場震盪，建議可逢低分批布局。

美國聯準會主席鮑爾日前最新談話，強化9月降息預期，帶動資金持續回流美股等主要市場。據統計，上周整體股票型ETF獲買超196億美元，其中美股就超過逾百億美元，進一步推升美股4大指數收復前周跌勢重返月線之上，維持在歷史高檔區間。

投信發行的美股共同基金及ETF雨露均霑，近一季績效皆開紅盤，其中又以聚焦科技及成長題材標的表現相對亮眼。瀚亞美國高科技、復華美國新星及聯博美國成長入息基金近1季績效達1-2成；同期間以科技股為主的美股ETF也多有逾一成以上報酬。

之前OpenAI執行長提出警告，AI產業正逐漸形成泡沫，導致標普500、那斯達克及費城半導體指數近期一度跌破月線支撐。根據外電報導，瑞銀發布最新報告指出，儘管短線存在風險，但看好AI後市變現潛力，仍將是投資組合增長的關鍵驅動力。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，觀察標普500企業獲利增速追蹤，過去8季企業獲利實際值持續高於市場預期，大型科技股獲利增速仍優於美股大盤，若盤勢因不確定性造成行情回檔，建議可分批布局或透過定時定額等投資方法，兼顧投資機會與波動風險。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊進一步分析，輝達（NVIDIA）2026會計年度第2季營收達467億美元，較去年同期大增56％，淨利則年增59％至264億美元，每股盈餘1.05美元，均高於分析師預估，輝達並預測本季營收可望達到540億美元，優於市場共識的531億美元，顯示生成式AI熱潮仍持續帶動雲端運算需求，基本面持續亮眼。

另一方面，標普500逾八成企業獲利優於市場預估，加計越來越多Fed官員鬆口表態是時候考慮降息，美股後市仍有高點可期，建議逢回可分批布局或定期定額長線投資。

