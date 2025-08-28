快訊

中央社／ 台北28日電
台股今天開低走低，終場下跌283.45點，收在24236.45點，回測24220點5日線，成交值新台幣4397.72億元。圖為台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興／攝影
台股今天開低走低，終場下跌283.45點，收在24236.45點，回測24220點5日線，成交值新台幣4397.72億元。圖為台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興／攝影

台股今天開低走低，終場下跌283.45點，收在24236.45點，回測24220點5日線，成交值新台幣4397.72億元。外資賣超96.68億元，賣超元大台灣50（0050）最多，達1萬6478張。

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，衝擊台積電、鴻海、聯發科、廣達及台達電等供應鏈夥伴股價紛紛下挫，其中，台積電下跌30元，收在1160元，市值滑落至30.08兆元，影響大盤約241點。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超96.68億元，自營商賣超13.49億元，投信賣超27.64億元；三大法人合計賣超137.81億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名有元大台灣50、南亞、神達、凱基金、台泥、富邦金、新纖、復華香港正2（00650L）、中信中國50正2（00753L）及宏碁。

受外資賣超影響，元大台灣50等多數收跌，其中，中信中國50正2跌幅最大，達5.92%，南亞和復華香港正2跌幅逾4%，神達則逆勢勁揚近6%。

外資買超前10名有群創、友達、台新金、鴻海、大成鋼、漢翔、台船、臻鼎-KY、元大金及京元電。其中，漢翔和台船表現最強勢，攻上漲停。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期成交多維持4000億元以上的大量，指數卻未能挑戰歷史最高點24551.42點，呈現大量不漲的情況，大盤可能進入箱型整理。

黃國偉說，9月美國聯邦準備理事會是否降息是市場關注焦點，在Fed利率決策會議前，相關通膨及就業數據將牽動國際股市動向，值得留意。

「輝積」熄火！三大法人聯手賣超137億元 台股5日線拉警報

輝達財報出爐後，市場偏空反應，台股28日由台積電（2330）殺尾收低2.52%領跌，包括鴻海（2317）、台達電（230...

這檔個股被高盛視為「最被低估的AI受惠股」 股價有望重新評價

高盛證券近日赴香港舉行路演，與超過40位的國際重量級投資人會面。根據反饋，投資人對AI題材保持樂觀情緒，對非AI相關領域...

誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，台積電（2330）28日也是開低走低的表現，最後一盤爆出5,668張賣...

台股開低走低…外資賣超96億元 砍0050逾1.6萬張最多

台股今天開低走低，終場下跌283.45點，收在24236.45點，回測24220點5日線，成交值新台幣4397.72億元...

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信...

關稅戰下如何布局？兩大權威專家給答案

2025年第3季，台灣經濟正站在交叉口：AI出口熱潮是否續航、台幣升值的結構性衝擊，以及美中關稅戰的地緣政治擴張。中華經...

