台股開低走低…外資賣超96億元 砍0050逾1.6萬張最多

台股今天開低走低，終場下跌283.45點，收在24236.45點，回測24220點5日線，成交值新台幣4397.72億元。外資賣超96.68億元，賣超元大台灣50（0050）最多，達1萬6478張。

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，衝擊台積電、鴻海、聯發科、廣達及台達電等供應鏈夥伴股價紛紛下挫，其中，台積電下跌30元，收在1160元，市值滑落至30.08兆元，影響大盤約241點。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超96.68億元，自營商賣超13.49億元，投信賣超27.64億元；三大法人合計賣超137.81億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名有元大台灣50、南亞、神達、凱基金、台泥、富邦金、新纖、復華香港正2（00650L）、中信中國50正2（00753L）及宏碁。

受外資賣超影響，元大台灣50等多數收跌，其中，中信中國50正2跌幅最大，達5.92%，南亞和復華香港正2跌幅逾4%，神達則逆勢勁揚近6%。

外資買超前10名有群創、友達、台新金、鴻海、大成鋼、漢翔、台船、臻鼎-KY、元大金及京元電。其中，漢翔和台船表現最強勢，攻上漲停。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期成交多維持4000億元以上的大量，指數卻未能挑戰歷史最高點24551.42點，呈現大量不漲的情況，大盤可能進入箱型整理。

黃國偉說，9月美國聯邦準備理事會是否降息是市場關注焦點，在Fed利率決策會議前，相關通膨及就業數據將牽動國際股市動向，值得留意。