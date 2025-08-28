這檔個股被高盛視為「最被低估的AI受惠股」 股價有望重新評價

高盛證券近日赴香港舉行路演，與超過40位的國際重量級投資人會面。根據反饋，投資人對AI題材保持樂觀情緒，對非AI相關領域的興趣則依舊偏低；高盛並認為台積電（2330）是「最被低估的AI受惠股之一」。

高盛證券半導體產業分析師呂昆霖指出，在這次路演中，投資人討論的焦點有四：一、台積電的獲利成長展望；二、ASIC與AI GPU的需求前景；三、測試產業競爭格局變化；四、先進封裝需求趨勢等四大面向。

台廠中，台積電仍是投資人最關注的焦點。部分投資人預期台積電2026年營運可能成長放緩，不過呂昆霖則持續看好，除重申「買進」評等、列為「優先買進名單」外，並認為台積電是「最被低估的 AI 受惠股之一」。

呂昆霖認為，從股價的角度來看，台積電本益比僅約17倍，今年雖一度攀上1,200元歷史新高，但今年來也只上漲約12%，明顯落後於其他全球主要AI標的，如SK 海力士（漲52%）、輝達（NVIDIA）（31%）、博通（28%）、超微（AMD）（38%）等。

另一方面，隨著台積電持續推動海外產能多元化策略，加上資本支出不斷擴增，預期今、明年分別為400億美元與420億美元，2027年則將大幅增至500億美元，使得未來幾年營運表現將強勁成長。

呂昆霖預估，台積電今年美元營收年增率將高達34%，明年在2、3奈米製程放量、先進製程與先進封裝的價格提升，將帶動美元營收再較今年成長20%，強勁的成長動能，使台積電股價有望迎來重新評價（Re-Rating）的機會。