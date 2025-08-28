快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

憂美股短線漲多拉回 歐股高奏復興凱歌

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

投資人擔憂美股短線漲勢暫歇，過去被投資人忽視的歐洲股市近來悄然上行。滙豐投信指出，今年以來歐洲價值股表現亮眼，根據彭博資訊截至上周五（22日）數據統計顯示，MSCI歐洲價值指數已上漲22.6%（以歐元計價），大幅領先MSCI美國增長指數的11.48%（以美元計價）。隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善且估值更具吸引力的歐洲股票，或可成為全球資産配置者的另一個關注焦點。

滙豐歐元區價值基金產品經理顏誌緯說明，隨著歐盟與美國達成貿易協議，為企業前景重新帶來「可預測性」，對歐洲企業無疑是一項正面消息。更重要的是，市場可以擺脫關稅威脅的憂慮，再次聚焦於歐洲經濟復甦進程。根據IMF最新預測，歐元區經濟成長將逐步回升，並可望在明年持續走高。再從成長變化率來看，隨著歐洲經濟動能改善，特別是股市估值仍較美股存有大幅折價，分析師預期明年具備與美國有著相當的企業盈利增長潛力下，歐洲股市似乎正成為一個具吸引力的投資機會。

滙豐投信認為，由於歐洲經濟今年才由谷底步入復甦階段，或意味股市漲勢只是剛剛起步。然而過去幾年，大部份投資者都累積了不少美股部位。根據美銀美林8月調查，91%基金經理認為美股估值偏高，資金有機會流向估值合理的歐洲價值股，以平衡並分散美股過度集中的風險。因此此際加入歐洲價值型股票，有助投資組合獲得更佳風險後調整回報機會。

此外，根據彭博資訊統計顯示，截至7月底，若以定期定額投資MSCI歐元區股票指數，三年、五年與十年累積報酬率分別達19%、25%與41%。長期布局不僅可分散進場時點風險，也能拉低平均進場成本，提高投資勝率。

美股

延伸閱讀

遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

金管會推動友善金融 彭金隆率隊視察台企銀、王道銀行

新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

桃園復興台7線落石阻路 公所：替代道路通投票所

相關新聞

「輝積」熄火！三大法人聯手賣超137億元 台股5日線拉警報

輝達財報出爐後，市場偏空反應，台股28日由台積電（2330）殺尾收低2.52%領跌，包括鴻海（2317）、台達電（230...

輝達不給力 台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

輝達的財報及展望並未帶給投資人太多樂觀題材，美股盤後走跌，也影響台股28日開低走低，終場收盤下跌283.45點，終場以2...

關稅戰下如何布局？兩大權威專家給答案

2025年第3季，台灣經濟正站在交叉口：AI出口熱潮是否續航、台幣升值的結構性衝擊，以及美中關稅戰的地緣政治擴張。中華經...

誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，台積電（2330）28日也是開低走低的表現，最後一盤爆出5,668張賣...

政策加持+國防展題材 8檔軍工股亮紅燈 這2檔竟有逾2萬張排隊買單

新年度國防預算達9,495億元，創歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」9月中登場，雙重利多加持，軍工股近期成為盤面...

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。