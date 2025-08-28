憂美股短線漲多拉回 歐股高奏復興凱歌

投資人擔憂美股短線漲勢暫歇，過去被投資人忽視的歐洲股市近來悄然上行。滙豐投信指出，今年以來歐洲價值股表現亮眼，根據彭博資訊截至上周五（22日）數據統計顯示，MSCI歐洲價值指數已上漲22.6%（以歐元計價），大幅領先MSCI美國增長指數的11.48%（以美元計價）。隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善且估值更具吸引力的歐洲股票，或可成為全球資産配置者的另一個關注焦點。

滙豐歐元區價值基金產品經理顏誌緯說明，隨著歐盟與美國達成貿易協議，為企業前景重新帶來「可預測性」，對歐洲企業無疑是一項正面消息。更重要的是，市場可以擺脫關稅威脅的憂慮，再次聚焦於歐洲經濟復甦進程。根據IMF最新預測，歐元區經濟成長將逐步回升，並可望在明年持續走高。再從成長變化率來看，隨著歐洲經濟動能改善，特別是股市估值仍較美股存有大幅折價，分析師預期明年具備與美國有著相當的企業盈利增長潛力下，歐洲股市似乎正成為一個具吸引力的投資機會。

滙豐投信認為，由於歐洲經濟今年才由谷底步入復甦階段，或意味股市漲勢只是剛剛起步。然而過去幾年，大部份投資者都累積了不少美股部位。根據美銀美林8月調查，91%基金經理認為美股估值偏高，資金有機會流向估值合理的歐洲價值股，以平衡並分散美股過度集中的風險。因此此際加入歐洲價值型股票，有助投資組合獲得更佳風險後調整回報機會。

此外，根據彭博資訊統計顯示，截至7月底，若以定期定額投資MSCI歐元區股票指數，三年、五年與十年累積報酬率分別達19%、25%與41%。長期布局不僅可分散進場時點風險，也能拉低平均進場成本，提高投資勝率。