美股為什麼漲不停？AI三大題材驅動牛市續衝

美股屢創新高，投資人難免出現「高點恐懼」，加上麻省理工學院（MIT）最新研究報告，質疑企業導入AI的實際效益，點燃「AI泡沫化」爭論。「鉅亨買基金」認為，AI帶動的生產力提升依舊強勁，更重要的是，AI結合金融創新與能源革命，正形成三大長線驅動力，投資人應把握機會布局美股基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美股創高並非短線投機，而是由AI算力競賽、能源革命與美元霸權三大趨勢推動。美國持續推出AI政策，例如「大而美法案」吸引企業投資，並將AI列為國家戰略核心。隨著科技巨頭推出大型語言模型，對晶片、算力與資料中心的需求不斷擴大。摩根士丹利估計，未來算力建設仍有高達1.5兆美元資金缺口，美國更要求盟友共同加碼，AI競賽已全面升級至國家層級。

DeepMind執行長哈薩比斯預測，人工通用智慧（AGI）可能在五至十年內出現，其影響將「比工業革命大十倍、速度快十倍」。張榮仁認為，若技術突破如期實現，百年報酬有望大幅壓縮至數十年間完成，資本市場回報率將大幅提升，迎來加速成長的新時代。

張榮仁指出，美國同時推動龐大投資與金融創新。除了數千億美元核能與新能源基礎建設，帶動半導體、能源及雲端設施等產業鏈成長，近期通過的 GENIUS 法案也放寬穩定幣監管，加速美元在全球資金流的滲透。近九成穩定幣以美元計價，並以美國短債或存款為支撐，不僅提升美元國際影響力，也強化對美國國債的需求。

市場擔憂的「高點恐懼」，張榮仁認為依歷史數據顯示大可不必。「鉅亨買基金」統計，自1950年以來，標普500指數平均每14個交易日就創新高，而創高後的六個月至一年，平均仍能再漲5.3%與10.6%。目前已有九成企業公布第2季財報，其中八成獲利優於預期，整體獲利年增 11.4%，展現基本面韌性。與其擔心高點，不如專注於推動企業獲利與經濟成長的核心動能。

張榮仁強調，AI變革才剛啟動，美股牛市正邁入新篇章。投資人應擺脫「高點恐懼」，專注核心資產長線布局，因為這場結構性變革才正要開始。