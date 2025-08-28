快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

美股為什麼漲不停？AI三大題材驅動牛市續衝

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股示意圖。圖／AI生成
美股示意圖。圖／AI生成

美股屢創新高，投資人難免出現「高點恐懼」，加上麻省理工學院（MIT）最新研究報告，質疑企業導入AI的實際效益，點燃「AI泡沫化」爭論。「鉅亨買基金」認為，AI帶動的生產力提升依舊強勁，更重要的是，AI結合金融創新與能源革命，正形成三大長線驅動力，投資人應把握機會布局美股基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美股創高並非短線投機，而是由AI算力競賽、能源革命與美元霸權三大趨勢推動。美國持續推出AI政策，例如「大而美法案」吸引企業投資，並將AI列為國家戰略核心。隨著科技巨頭推出大型語言模型，對晶片、算力與資料中心的需求不斷擴大。摩根士丹利估計，未來算力建設仍有高達1.5兆美元資金缺口，美國更要求盟友共同加碼，AI競賽已全面升級至國家層級。

DeepMind執行長哈薩比斯預測，人工通用智慧（AGI）可能在五至十年內出現，其影響將「比工業革命大十倍、速度快十倍」。張榮仁認為，若技術突破如期實現，百年報酬有望大幅壓縮至數十年間完成，資本市場回報率將大幅提升，迎來加速成長的新時代。

張榮仁指出，美國同時推動龐大投資與金融創新。除了數千億美元核能與新能源基礎建設，帶動半導體、能源及雲端設施等產業鏈成長，近期通過的 GENIUS 法案也放寬穩定幣監管，加速美元在全球資金流的滲透。近九成穩定幣以美元計價，並以美國短債或存款為支撐，不僅提升美元國際影響力，也強化對美國國債的需求。

市場擔憂的「高點恐懼」，張榮仁認為依歷史數據顯示大可不必。「鉅亨買基金」統計，自1950年以來，標普500指數平均每14個交易日就創新高，而創高後的六個月至一年，平均仍能再漲5.3%與10.6%。目前已有九成企業公布第2季財報，其中八成獲利優於預期，整體獲利年增 11.4%，展現基本面韌性。與其擔心高點，不如專注於推動企業獲利與經濟成長的核心動能。

張榮仁強調，AI變革才剛啟動，美股牛市正邁入新篇章。投資人應擺脫「高點恐懼」，專注核心資產長線布局，因為這場結構性變革才正要開始。

AI 美國 美股 牛市

延伸閱讀

有臥底！美國情報總監撤銷37人安全許可 竟讓CIA資深官員曝光

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

MLB／東園少棒體驗運動家台灣日 林晉擇想成為大聯盟強投

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

相關新聞

「輝積」熄火！三大法人聯手賣超137億元 台股5日線拉警報

輝達財報出爐後，市場偏空反應，台股28日由台積電（2330）殺尾收低2.52%領跌，包括鴻海（2317）、台達電（230...

輝達不給力 台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

輝達的財報及展望並未帶給投資人太多樂觀題材，美股盤後走跌，也影響台股28日開低走低，終場收盤下跌283.45點，終場以2...

關稅戰下如何布局？兩大權威專家給答案

2025年第3季，台灣經濟正站在交叉口：AI出口熱潮是否續航、台幣升值的結構性衝擊，以及美中關稅戰的地緣政治擴張。中華經...

誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，台積電（2330）28日也是開低走低的表現，最後一盤爆出5,668張賣...

政策加持+國防展題材 8檔軍工股亮紅燈 這2檔竟有逾2萬張排隊買單

新年度國防預算達9,495億元，創歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」9月中登場，雙重利多加持，軍工股近期成為盤面...

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。