8月海外基金股債齊揚 期待降息

8月全球股市可望連續第五個月上漲，利多包括：投資人對美國聯準會9月能重啟降息有高度期待、美國對半導體關稅有豁免空間、美中再延長關稅休兵期90天，以及美國相繼與俄、烏和歐洲領袖會談尋求俄烏停火可能性。台灣加權股價指數和標普500指數攜手於8月27日再登歷史新高，於月中創新高者如道瓊工業指數(8月22日)、那斯達克指數(8月13日)和日經225指數(8月18日)。

就海外基金績效，理柏資訊統計的8月以來台幣相對美元續貶2.36%，海外基金換回台幣報酬連續第二個月有匯兌收益挹注。總計8月以來台灣金管會證期局核備的965檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均大漲4.54%，其中，625檔股票型基金平均上漲5.06%，54檔混合資產(平衡型)基金平均上漲4.10%；264檔債券型基金平均上漲3.53%。

富蘭克林證券投顧表示，9月通常是投資市場傳統的多事之秋，尤其目前多數股市居於高檔，易有震盪拉回風險。需要關注的事項包括：返校需求、蘋果秋季發表會、歐洲最大消費性電子展IFA(9/5~9/9)，重頭戲將是9月16~17日聯準會會議(主席記者會、經濟展望、利率點陣圖)是否能令投資人預期成真；歐元區和英國，以及日本也將有利率會議。

富蘭克林證券投顧表示，市場適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市若有拉回可做為卡位第4季旺季行情的良機。建議核心首選平衡型基金、中天期債組的複合債，以及非投資等級債券型基金。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，堅持定期定額。另外，順應全球分散投資浪潮，建議可選擇全球公債或新興國家當地公債型基金、日本和印度股票型基金。

●主要區域股票型基金：亞洲/新興國家與日本漲幅領先

8月各區域股市持續以台灣、日本和大中華股票型基金漲勢領先。儘管市場陷於AI股票是否處於泡沫之爭辯，然而輝達推出「機器人新大腦」帶動相關類股表現，激勵台股8月27日再創歷史新高。大陸官方推出政策面利多並維持充裕的市場流動性，推升上證綜指一度突破3,800點並創十年來新高。反觀受美國高關稅威脅和被資金排擠的印度股票基金居後。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場主導科技與替代能源產業的各個領域，包含半導體、IT資訊服務與太陽能、電動車等，且隨著AI人工智慧的應用即將進入爆發期，對於半導體的需求將會持續成長。中國在尖端科技領域正逐步建立完整的供應鏈並持續研發，人形機器人已開始上工，例如物流公司使用的機器人貨車，以及倉儲中的自動化堆高機，引爆相關企業商機。

●主要產業型基金：黃金遙遙領先

聯準會可望重啟降息，以及川普總統過度干預聯準會人事，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金貴金屬股票型基金大漲21.93%，遙遙領先其他產業型基金。也由於金礦股的拉抬，帶動天然資源型基金上漲8.20%居次。反觀AI泡沫化的疑慮燃起，壓抑科技基金表現居後，但平均仍有正報酬2.42%。市場一片樂觀下，排擠防禦型產業如公用事業僅上漲2.54% 。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲已顯著提升金礦商利潤率，上半年財報即延續過去四季的成長動能。隨著金價維持高檔，金礦商得以實現獲利與自由現金流量成長，整個產業估值仍具有吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，在聯準會將重啟降息、美元貶值、地緣政治衝突、全球央行儲備資產多元化等因素支持下，金價可望維持高檔，金礦股亦可受益。然因黃金股票型基金波動度較大，建議投資人可透過逢拉回酌量布局或定期定額等方式參與黃金投資契機。

●主要債券及平衡型基金：新興國家當地債漲勢突出

債市滿懷著聯準會將於9月重啟降息的期待，呈現齊揚的榮景。其中，以新興市場當地貨幣債券型平均上漲4.47%領先，漲幅甚至高於環球平衡型基金的4.37%。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，儘管美元今年已開始走貶，而今評價面仍然過貴，美元貶值壓力將來自於降息和景氣走緩的循環性因素，以及經常帳和財政雙赤字的結構性因素，而且美國政府多項政策正驅使全球資金轉往美國以外地區找機會。新興國家多有嚴謹的財政和貨幣政策、高實質利率，部份國家正在享受經濟改革和貿易結構變化的成果，且拜美元貶值所賜，新興國家當地公債可望享有債、匯兩方收益機會。