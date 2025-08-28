快訊

永豐金證券攜證交所辦主題式業績發表會 AI 展帶動PCB產業升級需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券與臺灣證券交易所合作於18日（周一）、19日（周二）舉辦「PCB產業」主題式業績發表會，共計吸引逾兩百名觀眾線上及線下參與。（永豐金證券/提供）
永豐金證券與臺灣證券交易所合作於18日（周一）、19日（周二）舉辦「PCB產業」主題式業績發表會，共計吸引逾兩百名觀眾線上及線下參與。（永豐金證券/提供）

AI（人工智慧）、電動車與衛星通訊發展迅速，帶動高階HDI、軟板與載板的需求，PCB（印刷電路板）產業進入下一個成長階段。永豐金證券指出，經歷過去兩年庫存去化，在AI伺服器等資料中心大幅建置需求下，PCB/CCL ＆相關材料短期供不應求，甚至傳出漲價，使PCB相關產業成近期市場資金追逐熱門族群。

永豐金證券與臺灣證券交易所合作於8月18日（周一）、19日（周二）舉辦「PCB產業」主題式業績發表會，邀請四家上市公司參與，分享經營成果及未來營運展望。兩日發表會採實體會議及線上直播同時進行，共計吸引逾兩百名觀眾線上及線下參與。會中同時邀請工研院產科所分析師張淵菘就「2025年台灣PCB產業的趨勢展望」專題演講，期望讓投資人更了解PCB未來發展。

永豐金證券指出，美國利率政策上，美國生產者物價指數（PPI）數據高於市場預期，市場擔憂Fed利率政策面臨經濟降溫與通膨兩難。但2025年7月美國就業數字不如預期，加上多數經濟數據亦顯示美國經濟成長力道降溫，Fed利率政策基調靠攏降息方向未變，市場預估今年美Fed降息幅度維持2~3碼（1碼為0.25個百分點）。

永豐金證券指出，台灣景氣燈號第4季估可能進入黃藍燈，是否落底必須關注AI投資需求與美國總統川普政策變數分析。台股長線受惠AI產業熱度，雖然相對有底氣，但下半年面臨企業獲利較去年同期下滑，以及景氣燈號走弱壓力，操作仍需審慎應對，投資方向建議聚焦AI供應鏈與台積電供應鏈。

工研院產科國際所分析師張淵菘談及對下半年看法，看好2025年台灣PCB產業全年產值上看新台幣9,157億元、年成長約12.1%，有兩大原因：1.估下半年AI伺服器與衛星通訊相關應用延續強勁成長動能，可望帶動PCB產業成長；2.高階材料供應吃緊引發漲價效應，將帶來價量齊揚的成長格局。

惟張淵菘提醒，美國關稅政策為今年最主要的不確定因素，另外匯率波動及下半年消費性市場需求轉弱的變數亦需審慎觀察。

