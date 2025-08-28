「輝積」熄火！三大法人聯手賣超137億元 台股5日線拉警報

輝達財報出爐後，市場偏空反應，台股28日由台積電（2330）殺尾收低2.52%領跌，包括鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、日月光投控（3711）等電子權值要角皆一片綠油油，股王也失守5,000元關卡、股后則險守4,000元關卡，盤面倚靠面板龍頭群創（3481）、軍工、PCB等少數族群抗空，指數終場大跌283.45點、收24,236.45點28日最低點，5日線警鈴大作，成交值縮減至4,397.72億元，三大法人聯手賣超137.81億元。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超96.68億元，投信賣超27.64億元；自營商賣超（合計）13.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.37億元、自營商（避險）賣超11.12億元。

觀察28日成交值超過百億元個股有6檔，波若威（3163）股價創新高，但台積電、雷虎（8033）收黑。依序為：台積電233.22億元，股價跌2.52%、收1,160元；台燿（6274）144.27億元，股價漲5.57%、收350.5元；南電（8046）131.83億元，股價漲9.98%、收226元；波若威131.64億元，股價漲0.42%、收238元；雷虎126.63億元，股價跌2.26%、收173元；宏達電（2498）115.4億元，股價漲2.78%、收66.5元。

觀察28日成交量前五大個股，由群創奪下人氣王，股價僅唯一ETF「00981A」收低。依序為：群創成交200,918張，股價漲5.99%、收14.15元；宏達電成交173,298張；漢翔（2634）成交110,987張，股價漲9.89%、收60元；神達（3706）成交91,135張，股價漲5.97%、收95.9元；主動統一台股增長（00981A）成交75,821張，股價跌0.22%、收13.35元。

統計28日仍有46檔個股收漲停，股價分布仍以中低價股為主，百元以下個股占33檔；族群相對集中在軍工、PCB、半導體相關類股。此外，有15檔成交量超過萬張以上，其中又以漢翔成交逾11萬張，交投最為火熱，其次為南電的6萬餘張，精成科（6191）4.3萬張，台船（2208）、敬鵬（2355）、晟田（4541）也都有3萬張以上成交量。