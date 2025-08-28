「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信託投信邀請首度來台開講。她直言，台灣在全球創新浪潮中扮演關鍵角色，尤其半導體龍頭台積電已是人工智慧（AI）革命不可或缺的支柱。

伍德表示，雖然全球市場面臨修正疑慮，但牛市格局仍持續，關鍵力量來自五大顛覆式平台：機器人、能源產業、人工智慧、區塊鏈與基因定序。其中AI是觸發器，不僅加速其他產業發展，更決定企業未來競爭力。她並看好自駕車市場規模上看兆美元，其中，特斯拉最具優勢。

中國信託投信亦與ARK合作，推出台灣首檔主動式創新ETF（指數型股票基金）「00983A」，鎖定五大創新主題，為投資人開拓新世代成長機會。