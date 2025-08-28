快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood）（左），應中國信託投信邀請來台開講。右為中信投信投資部協理唐祖蔭。記者藍鈞達／攝影
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood）（左），應中國信託投信邀請來台開講。右為中信投信投資部協理唐祖蔭。記者藍鈞達／攝影

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信託投信邀請首度來台開講。她直言，台灣在全球創新浪潮中扮演關鍵角色，尤其半導體龍頭台積電已是人工智慧AI）革命不可或缺的支柱。

伍德表示，雖然全球市場面臨修正疑慮，但牛市格局仍持續，關鍵力量來自五大顛覆式平台：機器人、能源產業、人工智慧、區塊鏈與基因定序。其中AI是觸發器，不僅加速其他產業發展，更決定企業未來競爭力。她並看好自駕車市場規模上看兆美元，其中，特斯拉最具優勢。

中國信託投信亦與ARK合作，推出台灣首檔主動式創新ETF（指數型股票基金）「00983A」，鎖定五大創新主題，為投資人開拓新世代成長機會。

AI 半導體 台積電 中國信託 人工智慧

延伸閱讀

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

美股早盤／三大指數平盤波動 輝達盤後財報是牛市成敗關鍵

政院28日擬通過AI基本法草案 避免不必要蒐集個資

MLB／大谷、法官也無此待遇！國民強打少年單場「4敬遠」 邦茲後首見

相關新聞

「輝積」熄火！三大法人聯手賣超137億元 台股5日線拉警報

輝達財報出爐後，市場偏空反應，台股28日由台積電（2330）殺尾收低2.52%領跌，包括鴻海（2317）、台達電（230...

輝達不給力 台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

輝達的財報及展望並未帶給投資人太多樂觀題材，美股盤後走跌，也影響台股28日開低走低，終場收盤下跌283.45點，終場以2...

關稅戰下如何布局？兩大權威專家給答案

2025年第3季，台灣經濟正站在交叉口：AI出口熱潮是否續航、台幣升值的結構性衝擊，以及美中關稅戰的地緣政治擴張。中華經...

誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，台積電（2330）28日也是開低走低的表現，最後一盤爆出5,668張賣...

政策加持+國防展題材 8檔軍工股亮紅燈 這2檔竟有逾2萬張排隊買單

新年度國防預算達9,495億元，創歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」9月中登場，雙重利多加持，軍工股近期成為盤面...

「木頭姐」凱西伍德：台灣是AI革命關鍵 牛市力量來自五大顛覆式平台

有「木頭姐」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood），今（28）日應中國信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。