誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，盤後股價下挫，台積電（2330）28日也是開低走低的表現，最後一盤爆出5,668張賣單，一口氣壓低15元股價，終場收在最低的1,160元，重挫30元， 跌幅2.52%，市值30兆818億元， 影響大盤指數約239點。

台股開低走低，收盤下跌283.45點，以24,236.45點作收，權王台積電殺尾盤， 拖累大盤指數進一步大跌收盤，台積電早盤以1,185元開出， 下跌5元，最後一盤爆出5,668張賣單，一口氣壓低15元股價，以28日最低的1,160元收盤。

輝達上季營收467.4億美元，年增56%，高於市場預估的460.6億美元，是自2023年生成式AI熱潮顯現以來，連續第九季營收年增率超過50%，但增速是兩年多來最慢；扣除特定項目後每股盈餘為1.05美元，比華爾街預期的1.01美元高。

根據輝達的聲明，截至10月的本季（第3季）銷售將可達540億美元左右，符合華爾街平均預期，但低於部分分析師超過600億美元的樂觀看法。

由於輝達財測未延續過去數季「大幅超越」分析師預期的慣例，市場擔心AI支出的爆炸性成長可能放緩，在財報及財測公布後，輝達盤後股價下跌。