關稅戰下如何布局？兩大權威專家給答案

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
投資人示意圖。圖／AI生成

2025年第3季，台灣經濟正站在交叉口：AI出口熱潮是否續航、台幣升值的結構性衝擊，以及美中關稅戰的地緣政治擴張。中華經濟研究院副院長王健全與富邦投信前投資策略師徐翊達，在一場經濟展望對談中，揭示操作策略，為投資人提供一份極具參考價值的投資地圖。

AI熱潮：真需求與虛火並存

上半年AI出口暴衝，表面看似榮景，實則暗藏遞延訂單與提前拉貨的結構性扭曲。徐翊達指出，真正來自AI需求的貢獻僅約35%，集中於伺服器與晶片領域。王健全則以「AI三波理論」剖析產業週期，提醒第三波應用到百工百業目前尚未全面展開，然因電子光學產業展望未來六個月稍微低於50%，在AI效應仍延續下，對市場看法審慎樂觀。

台幣升值：受惠族群與資金重分配

台幣在第2季急速升值，對出口導向產業形成壓力，但王健全點名三大受惠族群：內需型電信服務、壽險比重不高之金控或銀行、特用化學材料與軍工產業。徐翊達則建議，科技股部位應適度轉向防禦型標的，並強調這是「現金流重分配」，非看空科技。

關稅戰：從貿易到地緣政治的全面升級

美國總統川普於8月初宣布對台灣商品加徵20%對等關稅，高於日韓的15%，資訊硬體業恐衰退14.46%，傳統產業亦面臨5~9%的衰退壓力。王健全預警，川普工具箱尚有201條款、232條款等未出手，貿易戰恐演變為貨幣戰與地緣政治戰。徐翊達則分享「三三制」產能布局策略，強調美企Q3展望報告才是投資人應關注的重點。

第3季觀察指標：三大風向球

徐翊達建議接下來留意三大觀察點：美企資本支出調整、台幣走勢與央行利率決策。這三者將決定台灣經濟是否能在震盪中穩住陣腳。

當所有人都說AI無敵時，王健全提醒投資人「記得查看你的停利點」；徐翊達則以「現金為王，但不離場」做提醒。這不僅是對2025第3季的精準註解，更是對台灣經濟韌性的深刻信仰。

在債市方面，全球債券市場逐步走出升息陰霾，資金回流固定收益資產，投資人回歸收益導向配置，如何精選出兼具票息與風險平衡的標的，成為資產配置的核心課題。富邦投信即將於9月17日展開募集的「富邦優選收益傘型基金」正以主動選債為核心，結合信用評級、票息率與流動性三重篩選條件，打造更具收益潛力的投資組合。

此外，8月美國對等關稅與半導體關稅初步底定淡化市場疑慮，同時企業獲利表現優異，使全球股市續創新高，而股市見高的同時、投資難度也將增加，後續市場關注將圍繞在「弱勢美元」、「聯準會降息預期」等議題。

富邦投信已優先掌握市場脈動，首檔納入比特幣ETF投資的「富邦雙核心戰略多重資產基金」已於8月12日成立，投資組合中將包含黃金類資產及比特幣ETF，可望對沖美元弱勢的風險，讓投資人為「美元再度承壓」做好投資準備，對於手中握有美元資產的投資人而言，該基金或許是現階段理想選擇之一。

