輝達不給力 台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

輝達的財報及展望並未帶給投資人太多樂觀題材，美股盤後走跌，也影響台股28日開低走低，終場收盤下跌283.45點，終場以24,236.45點作收，成交量4,397.72億元；台積電（2330）收盤價1,160元，下跌30元，跌幅2.52%。

知名分析師陸行之在臉書指出，比較憂慮的是輝達二季度庫存增至149.6億美元，庫存月數季增32%，年增30%至3.48個月，雖然離歷史高點仍有段距離，但這是為提前準備三季度的13-18%大幅出貨增長（Blackwell）？還是舊產品H100/200系列需求大幅衰減，庫存增加造成的呢？庫存暴增的原因是啥呢？

台股今日成交金額大且走高為：台燿（6274）、南電（8046）、宏達電（2498）、昇貿（3305）、漢翔（2634）、精成科（6191）、AES-KY（6781）、京元電子（2449）及台特化（4772）；成交金額大且疲軟者則為：雷虎（8033）、奇鋐（3017）、中光電（5371）、環宇-KY（4991）、巨有科技（8227）、康霈*（6919）、世芯-KY（3661）、華星光（4979）及台光電（2383）。

兆豐投顧表示，觀察目前強勁的走勢類似於2020年，皆是第1季重挫後，快速反彈回升創高，在第3季漲多面臨量縮橫盤震盪的格局，第4季橫盤結束才再次放量走出另一波大漲走勢。因此現階段若量能沒有再往上提高一個水準，現有買氣難以推升出另一波連續大漲的攻勢，反而要留意可能出現的震盪拉回格局，同時還有一個風險在於基本面的落差，2020年當時景氣對策燈是一路往上，而目前卻是連月走低，因此當大盤漲多高檔震盪，短線任何的走高而量能無法跟上，都可能是見高拉回的警訊，謹慎看待每次的量縮回檔是否伴隨基本面弱化的利空，進而出現較大的重挫行情。