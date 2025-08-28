政策加持+國防展題材 8檔軍工股亮紅燈 這2檔竟有逾2萬張排隊買單

新年度國防預算達9,495億元，創歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」9月中登場，雙重利多加持，軍工股近期成為盤面上的亮點指標，台股28日在創高後拉回休息， 軍工股由漢翔（2634）飆上漲停領軍表態，包括精剛（1584）、台船（2208）、晟田（4541）、豐達科（3004）、公準（3178）、邑錡（7402）、銘旺科（2429）等也亮燈漲停， 其中漢翔及台船的排隊買單都超過2萬張。

台北國際航太暨國防工業展9月18日到20日將在登場，今年展覽規模再創新高紀錄，共有14個國家、超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾25%，商機規模至少逾千億元；據了解，「台美合作」將是此次國防工業展的最大主題。

軍工股吸引資金搶進的另一個原因是政策利多的支持，新年度國防預算達9,495億元，占GDP約3.32%，較今年度增加1,768億元，年增22.9%；政府持續推動「國機國造」、「國艦國造」等， 將挹注相關供應鏈訂單能見度穩定。

台股28日開低， 盤中下跌逾百點， 軍工股仍是盤面上的亮點指標， 漢翔早盤以57元開高後衝上漲停60元鎖死，盤中成交量逾11萬張，居個股成交量第三名，漲停及市價排隊買單超過2.4萬張；台船以18.2元開出後也衝上漲停19.85元，漲停及市價排隊買單超過2萬張。