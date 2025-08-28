川普、聯準會大戰誰會勝出？美債持續攀升但標售需求冷...投資人仍多半觀望

美債標售需求偏冷 但殖利率持續下跌

美債在週三持續上漲，將短天期殖利率推至近一個月來最低，即便昨天的五年期國債標售需求偏冷。

標售後，10年期以下的美債殖利率普遍觸及或接近盤中低點，殖利率來到4.24%左右。2–5年期殖利率更回到5月初以來的水準。這波短端債券的漲勢，主要受到市場對聯準會降息預期升溫的推動，顯示買盤動能仍然強勁。

五年期國債標售結果

五年期公債標售金額是700 億美元（本週三場固定利率債標售中的第二場），中標利率：3.724%。

相較：投標截止前市場利率為 3.717% → 得標利率略高，顯示需求弱於預期。倒是週二的二年期標售，得標利率則比當時市場水準還低，反映買盤更積極。

市場認為，川普施壓降息的行為，可能會造成殖利率曲線更陡峭（短天期利率低，長天期利率仍高）。雖然買盤熱情仍在，但中天期（5年期）投資人比較保守，市場依舊在觀望 Fed 與川普施壓的交鋒結果。

川普試圖罷免聯準會理事

川普近日試圖罷免聯準會理事 Lisa Cook，理由是指控她涉及未經證實的房貸申報爭議。不過，Cook 已明確表態拒絕下台，並將透過法律途徑維護自身職位，認為川普並沒有合法權限這樣做。

面對外界關注，鮑威爾沒有針對事件細節回應，但仍強調聯準會的決策必須建立在數據和專業判斷之上，堅持維護 Fed 的獨立性。

在市場層面，這起爭議並沒有引發劇烈波動：美股依舊穩定，債市與黃金則出現些微反應，顯示投資人雖然保持警覺，但目前仍在觀望事態發展。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。