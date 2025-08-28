兩大千金除息兩樣情！川湖填息達陣再戰3千關、台光電高檔翻黑陷貼息

Nvidia很好，但市場認為他不夠好... Nvidia第二季營收467億美元，高於預期462億美元，毛利率72.7%，同樣高於預期72.1%。 如果看年增率，第二季營收年增率從73%放緩至56%，但 EPS年增率卻從33%提升至54%，意味著 Nvidia營收受到高基期影響開始放緩，這並不奇怪，有趣的是市場需求仍然很高，才能看到EPS加速上升。 展望第三季，Nvidia預期第三季營收達540億美元，高於預期 534億美元，毛利率進一步提升至73.5%，略高於預期73.4%。 那麼，市場到底認為 Nvidia哪裡不夠好？

2025-08-28 10:37