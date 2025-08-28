兩大千金除息兩樣情！川湖填息達陣再戰3千關、台光電高檔翻黑陷貼息

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股兩大千金川湖（2059）2024年配息32.2元、台光電（2383）配息約16.58元，28日同步迎來除息首日，但股價表現卻呈現兩樣情。川湖除息參考價2,910元，股價開高為2,920元，並一度拉升至2,965元，迅速填息達陣，劍指3,000元大關；而台光電除息參考價1,265元，盤初拉高至1,275元、填息逾6成後，快速翻黑走弱，轉向貼息路。

以基本面觀察，川湖2025年第二季毛利率高達77.5%，稅後純益6.14億元，每股純益6.45元，不如去年同期的15.29元。法人指出，若排除匯率影響，營收季增幅達17%，凸顯客戶需求持續強勁，營收規模穩步攀升。而上半年每股盈餘仍達32.8元，優於去年同期的29.84元。

川湖7月營收月增1.5%、年增58.8%。法人分析，AI應用加速推進，市場對AI長線發展看法正向，預估第三季業績可望優於第二季，下半年表現也將勝過上半年。

展望未來，隨著各類AI模型與雲端服務供應商（CSP）持續擴張，特別是 GB200進入量產、GB300與ASIC需求放量，將推升川湖出貨動能。

台光電上半年營收441.88億元，年增55.8%；毛利率30.37%，年增2.25個百分點；稅後純益69.47億元，年增57.3%，每股純益20.03元，上半年即賺進逾兩股本，大幅優於去年同期的12.83元。

受惠AI伺服器成長力道強勁，台光電7月營收83.72億元再創新高，月增4.2、年增44.8%；稅前盈餘18.39億元，年增70.5%；淨利14.25億元，年增69.3%；每股純益4.05元。前7月營收525.6億元，年增53.9%，同創新高。

法人分析，受惠AI伺服器需求強勁，加上近年持續進行銅箔基板（CCL）產能擴充，公司對長期伺服器及高階網路交換器（400G、800G Switch）所需高階CCL營運前景樂觀看待。

營收 除息 配息 台股 台光電 伺服器 每股純益

