大研生醫紅什麼？抽籤紅包好誘人！抽中1張有望賺近18萬
大研生醫（7780）預計9月9日上市掛牌，競價拍賣投標截止，將在8月29日開標， 28日起開始辦理公開申購，暫定承銷價為158元，以早盤興櫃開盤337.5元計算，可說是抽中1張賺1張，可望獲利17.95萬元， 報酬率113.6%，抽籤紅包誘人。
大研生醫競價拍賣投標截止，最低投標價格每股147.66元，競拍張數15,120張，將在8月29日開標；8月28日至9月1日辦理公開申購，承銷張數6,615張，暫定承銷價為158元，9月3日抽籤，預計9月9日上市掛牌。
大研生醫今年上半年合併營收7.89億元，年增50.57%，稅後純益1.43億元，年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元；7月雖是淡季，但單月合併營收為1.49億元，年增73.26%，延續上半年強勁成長動能， 累計前7月合併營收9.38億元，年增53.78%，營運表現穩定成長。
大研生醫深耕保健營養品市場，鎖定三高保健、視力保健、益生菌等產品，劑型多元，近5年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，高濃度魚油銷售市占率穩居第一，市場競爭力強勁。
除了國內市場之外，海外市場則是鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標；已在日本成立子公司，並且在上半年展開試營運，預計下半年可以開始貢獻營收；未來將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖，以日本為樞紐，透過跨境電商進軍東南亞市場。
大研生醫持續深化產品創新研發，積極推動「七大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系，加速國際市場滲透，朝向亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。
大研生醫開始申購之外，中華資安競價拍賣28日開標，最低得標價格297元， 最高得標價格326元，得標加權平均價格299.97元，每股承銷價238元，目前已在辦理辦理公開申購中，承銷張數626張，9月2日抽籤，9月8日掛牌上市。
中華資安（7765）早盤以341元開出，一度拉升至374.5元，以這個價位來估算， 抽中可賺13.65萬元，報酬率57.35%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言