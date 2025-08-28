快訊

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

台積電等輝達概念股走弱 台股跌128點失守24400點

中央社／ 台北28日電
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）因投資人憂心其中國業務可能停滯，盤後下挫逾2%，影響台積電和鴻海等相關概念股走弱，台股今天盤中一度下跌128.8點，失守24400點關卡。中央社
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）因投資人憂心其中國業務可能停滯，盤後下挫逾2%，影響台積電和鴻海等相關概念股走弱，台股今天盤中一度下跌128.8點，失守24400點關卡。中央社

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）因投資人憂心其中國業務可能停滯，盤後下挫逾2%，影響台積電和鴻海等相關概念股走弱，台股今天盤中一度下跌128.8點，失守24400點關卡。

至10時46分，台股加權指數為24447.59點，下跌72.31點，成交值新台幣2494億元。

輝達盤後公布財報及財測，第2季營收創下新高，達到467億美元，第3季營收可望達540億美元加減2%，優於分析師預估的531.4億美元。不過輝達第2季H20晶片並未出貨中國，第3季財測也未包括預設H20晶片對中國的任何出貨。

投資人憂心輝達中國業務可能停滯，盤後下跌逾2%。輝達晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後下跌逾1%，台積電今天股價同步走弱，盤中滑落至1175元，下跌15元。鴻海、聯發科、信驊等相關概念股走跌，電子類股指數下跌逾0.8%。

傳統產業股漲跌互見，隨著台光電、金居等印刷電路板族群紛紛回檔，南亞同步走跌，盤中達43.05元，下跌1.8元，跌幅逾4%，連帶影響塑膠類股指數一度下挫2.5%，表現相對弱勢。汽車類股指數上漲逾1%，航運類股指數揚升逾2%，表現相對強勢。

廣達集團旗下達明機器人繼27日興櫃股價衝上600元關卡後，今天延續強勁走勢，進一步突破700元關卡，達727元，再創新天價，並帶動台灣精銳及和大等機器人概念股走揚，其中，和大強攻漲停，達72.9元。

軍工概念股今天也延續強勁走勢，晟田和漢翔盤中同步攻上漲停，分別達55.1元及60元。

輝達 晶片 台股 台積電 概念股

延伸閱讀

輝達財報符合預期、展望無驚喜 法人看台積電免驚

輝達盤後走跌拉低台股開盤下跌51點 台積電開低5元

台積電ADR漲0.2% 較台北交易溢價23%

標普500收盤再創歷史新高 輝達財測保守衝擊盤後

相關新聞

台積電等輝達概念股走弱 台股跌128點失守24400點

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）因投資人憂心其中國業務可能停滯，盤後下挫逾2%，影響台積電和鴻海等相關概念股...

輝達營收高於預期盤後卻跌！狄驤「滿分100期待120分」：多頭不變、拉回更好

Nvidia很好，但市場認為他不夠好... Nvidia第二季營收467億美元，高於預期462億美元，毛利率72.7%，同樣高於預期72.1%。 如果看年增率，第二季營收年增率從73%放緩至56%，但 EPS年增率卻從33%提升至54%，意味著 Nvidia營收受到高基期影響開始放緩，這並不奇怪，有趣的是市場需求仍然很高，才能看到EPS加速上升。 展望第三季，Nvidia預期第三季營收達540億美元，高於預期 534億美元，毛利率進一步提升至73.5%，略高於預期73.4%。 那麼，市場到底認為 Nvidia哪裡不夠好？

輝達盤後走跌拉低台股開盤下跌51點 台積電開低5元

台股28日開盤指數下跌51.78點，開盤指數為24,468.12點。台積電（2330）開盤價1,185元，下跌5元。

輝達中國業務有疑慮盤後下跌 法人：恐不利台股表現

美股27日收高，標普500指數收在6481.4點，再創新高，台積電（ADR）上漲0.24%。法人表示，輝達因投資人擔憂其...

就市論勢／投信持續買超股 聚光

聯準會主席鮑爾在央行年會的談話，為全球股市注入一劑強心針。儘管他暗示9月可能降息，但卻提醒市場「別期待會大幅寬鬆」，代表聯準會政策是審慎且有節奏的。多個利多因素也同時浮現，為台股提供上漲動能。包括美國政府入股台積電（2330）傳聞被澄清、輝達新的AI機器人運算平台，以及熱錢炒匯資金退場。

融資券雙增醞釀向上行情 台股軋空秀 有望衝一波

隨台股蓄勢將再創歷史新高，市場軋空氛圍也逐漸升溫。法人指出，雖然短線高檔震盪難免，但觀察下半年來，融資融券雙雙同增，一旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。