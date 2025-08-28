台積電等輝達概念股走弱 台股跌128點失守24400點

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）因投資人憂心其中國業務可能停滯，盤後下挫逾2%，影響台積電和鴻海等相關概念股走弱，台股今天盤中一度下跌128.8點，失守24400點關卡。

至10時46分，台股加權指數為24447.59點，下跌72.31點，成交值新台幣2494億元。

輝達盤後公布財報及財測，第2季營收創下新高，達到467億美元，第3季營收可望達540億美元加減2%，優於分析師預估的531.4億美元。不過輝達第2季H20晶片並未出貨中國，第3季財測也未包括預設H20晶片對中國的任何出貨。

投資人憂心輝達中國業務可能停滯，盤後下跌逾2%。輝達晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後下跌逾1%，台積電今天股價同步走弱，盤中滑落至1175元，下跌15元。鴻海、聯發科、信驊等相關概念股走跌，電子類股指數下跌逾0.8%。

傳統產業股漲跌互見，隨著台光電、金居等印刷電路板族群紛紛回檔，南亞同步走跌，盤中達43.05元，下跌1.8元，跌幅逾4%，連帶影響塑膠類股指數一度下挫2.5%，表現相對弱勢。汽車類股指數上漲逾1%，航運類股指數揚升逾2%，表現相對強勢。

廣達集團旗下達明機器人繼27日興櫃股價衝上600元關卡後，今天延續強勁走勢，進一步突破700元關卡，達727元，再創新天價，並帶動台灣精銳及和大等機器人概念股走揚，其中，和大強攻漲停，達72.9元。

軍工概念股今天也延續強勁走勢，晟田和漢翔盤中同步攻上漲停，分別達55.1元及60元。