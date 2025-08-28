輝達營收高於預期盤後卻跌！狄驤「滿分100期待120分」：多頭不變、拉回更好

Nvidia很好，但市場認為他不夠好...

Nvidia第二季營收467億美元，高於預期462億美元，毛利率72.7%，同樣高於預期72.1%。

如果看年增率，第二季營收年增率從73%放緩至56%，但 EPS年增率卻從33%提升至54%，意味著 Nvidia營收受到高基期影響開始放緩，這並不奇怪，有趣的是市場需求仍然很高，才能看到EPS加速上升。

展望第三季，Nvidia預期第三季營收達540億美元，高於預期 534億美元，毛利率進一步提升至73.5%，略高於預期73.4%。

那麼，市場到底認為Nvidia哪裡不夠好？

那就是有部分預測認為Nvidia的第三季營收將飆到600億美元，只能說市場太貪心，希望看到Nvidia考試考到120分。

換個角度說，我覺得這算好事，因為市場正在修正過度樂觀的預期，就像是乖離率擴大再收斂一樣，多頭格局不變，漲多拉回而已，也是健康的發展。

另一個市場關注的問題是，各家大廠都開始研究ASIC，ASIC是否會成為Nvidia的威脅？

黃仁勳表示ASIC與Nvidia的產品有根本上的區別，ASIC僅是某種晶片，但Nvidia的產品優勢在擁有完善的生態系統，包含軟硬體等。

說真的，黃仁勳過去提到ASIC的威脅時，他認為ASIC專案大多會失敗，所以在晶片領域上Nvidia將有更大的競爭優勢，但這次卻沒有正面回應，間接傳達出ASIC的需求增速可能正在提升，而Nvidia產品與 ASIC晶片有望成為互補關係，這也是我們未來會關注的趨勢變化。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。