輝達盤後走跌拉低台股開盤下跌51點 台積電開低5元

台股28日開盤指數下跌51.78點，開盤指數為24,468.12點。台積電（2330）開盤價1,185元，下跌5元。

群益投顧表示，近日市場關注焦點為輝達財報與對AI未來展望，整體而言，AI發展長期持續樂觀，短線漲多拉回反提供加碼良機；川普表態撤換Fed理事庫克、企圖施壓聯準會加快降息腳步。近期台灣有國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展等皆為台股主流題材。

台股隨美股維持偏多走勢，台美關稅與232調查結果雖尚未完全底定，但相關利空正逐漸消化，對台股衝擊力道降低。加權指數挑戰新高氣勢如虹，KD指標黃金交叉，技術面多頭格局，短線可擇優依技術面操作。

操作題材可留意：

1輝達推出自駕車開發套件─輝達執行長黃仁勳在2025 GTC技術大會上，宣稱自動駕駛汽車時代已經到來，未來20年所有汽車都將具備自動駕駛功能，輝達8月25日正式推出DRIVE AGX Thor 開發套件，因符合ISO 26262功能安全與ISO 21434資安標準，被視為全球最嚴苛汽車級平台之一，即日起開放預購、9月交付。

2.2025台北航太暨國防展即將登場─2025台北航太暨國防展9月18至20日登場，受到國防預算大增至逾GDP的3%、軍工產業前景看旺帶動，本屆規模大幅提升，將有14國逾400家業者、超過1,400個攤位展出，其中又以無人機與無人載具最受注目。

周三（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,565.23點，上漲147.16點、漲幅0.32%；S&P500指數上漲0.24%；那斯達克指數上漲0.21%；費半指數上漲0.29%。台積電ADR漲0.24%，收在239.24美元，較台北交易溢價23%。

美國股市標普500指數周三在輝達（NVIDIA）公布財報前創下收盤新高。美股收盤後，輝達公布本季業績展望偏於保守，盤後股價走低。美國10年期公債殖利率從周二的4.255%降至4.238%，但30年期公債殖利率上漲，美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克的影響隱然發酵。

三大法人周三集中市場合計買超74.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.4億元，投信賣超16.4億元，自營商（自行買賣）買超28.1億元，自營商（避險）買超82.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加729口至1,497口，其中，外資淨空單減少2,361口至24,771口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加342口至2,386口。

選擇權未平倉量部分，08月W4大量區買權OI落在24,550點，賣權最大OI落在24,500點 ; 月買權最大OI落在26,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.36上升至1.37。VIX指數下降0.73至21.2。外資台指期買權淨金額0.55億元 ; 賣權淨金額-0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。