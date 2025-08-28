輝達中國業務有疑慮盤後下跌 法人：恐不利台股表現

聯準會主席鮑爾在央行年會的談話，為全球股市注入一劑強心針。儘管他暗示9月可能降息，但卻提醒市場「別期待會大幅寬鬆」，代表聯準會政策是審慎且有節奏的。多個利多因素也同時浮現，為台股提供上漲動能。包括美國政府入股台積電（2330）傳聞被澄清、輝達新的AI機器人運算平台，以及熱錢炒匯資金退場。

2025-08-28 03:00