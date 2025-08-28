輝達中國業務有疑慮盤後下跌 法人：恐不利台股表現
美股27日收高，標普500指數收在6481.4點，再創新高，台積電（ADR）上漲0.24%。法人表示，輝達因投資人擔憂其中國業務可能停滯，盤後下挫逾3%，台積電ADR盤後也下跌逾1.5%，恐不利台股表現。
美股主要指數27日全面收漲。道瓊工業指數上漲147.16點，漲幅0.32%，標普500指數上漲15.46點，漲幅0.24%，收在6481.4點再創新高，那斯達克指數揚升45.87點，漲幅0.21%，費城半導體指數上漲16.69點，漲幅0.29%。
國內外產業訊息方面，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）於盤後發布財報和財測皆優於市場預期，第2季營收創新高，達到467億美元，第3季營收可望達540億美元加減2%，優於分析師預估的531.4億美元。
輝達不僅第2季H20晶片並未出貨中國，並表示第3季財測未包括預設H20晶片對中國的任何出貨。投資人憂心輝達中國業務可能停滯，盤後股價下挫逾3%。
法人表示，輝達晶片主要代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後下跌逾1.5%，超微（AMD）、美超微（Super Micro）等AI概念股盤後也紛紛下跌，恐不利台股表現。
