台股衝新高 AI族群領攻 押寶輝達財報 買盤進場力挺
輝達財報今（28）日凌晨揭曉，吸引押寶買盤進場力挺，點火昨日AI族群紛紛領攻，激勵指數開高收高，終場大漲214點收24,519點，收盤點位創下歷史新高，成交量則萎縮至4,673億元。
昨日盤面電子股掌攻堅大旗，連同玻陶、線纜、電機機械等類股均漲逾1%；族群中以銅箔基板、PCB、玻璃基板、無人機等表現最強勢，尤以台達電（2308）大漲超過半根停板、收盤價720元創下歷史新高最搶眼；23檔千金股漲跌互見，穎崴漲停最亮眼，創意跌3.5%最疲弱。
台股連三漲，法人認為，就目前行情走勢看，指數不但將再突破盤中高點24,551點，創歷史新高，本周短線滿足點甚至有機會來到24,732點。
分析主要原因有三：一、技術指標翻多，KD指標中K值昨日已向上穿越D值形成開口向上的黃金交叉，短線趨勢翻多；二、族群健康輪動，資金在各利基次產業間不停移轉、快速輪動，偏多氣氛升溫；三、輝達財報後，9月還有蘋果新品發表會、半導體展、國防工業展等，將吸引市場買盤借題發揮。
三大法人昨日合計買超74.7億元。其中外資賣超19.4億元，連二賣、累計賣超164.5億元；投信賣超16.4億元，連二賣、累計賣超40.7億元；自營商買超110.6億元，連三買、累計買超201.2億元。八大公股行庫逢高調節賣超27.3億元，由買轉賣。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清表示，台股近來高檔震盪，預期美國9月降息機率高，蘋果也預告iPhone 17系列新機將於台灣時間9月10日登場，短線多方焦點仍在AI相關題材與政策加持族群，包括AI、蘋果供應鏈、PCB、機器人、軍工及生技等。
展望後市，台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標。此外，根據大摩最新調查，2025至2026年全球雲端資本支出預估將達約1兆270億美元。另依供應鏈資料樂觀情境推估，2025年雲端AI半導體總市場規模有望成長至2,350億美元。雲端資本支出動能強勁，將嘉惠台系供應鏈，推升指數走揚可期。
