台股衝新高 AI族群領攻 押寶輝達財報 買盤進場力挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

輝達財報今（28）日凌晨揭曉，吸引押寶買盤進場力挺，點火昨日AI族群紛紛領攻，激勵指數開高收高，終場大漲214點收24,519點，收盤點位創下歷史新高，成交量則萎縮至4,673億元。

昨日盤面電子股掌攻堅大旗，連同玻陶、線纜、電機機械等類股均漲逾1%；族群中以銅箔基板、PCB、玻璃基板、無人機等表現最強勢，尤以台達電（2308）大漲超過半根停板、收盤價720元創下歷史新高最搶眼；23檔千金股漲跌互見，穎崴漲停最亮眼，創意跌3.5%最疲弱。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股連三漲，法人認為，就目前行情走勢看，指數不但將再突破盤中高點24,551點，創歷史新高，本周短線滿足點甚至有機會來到24,732點。

分析主要原因有三：一、技術指標翻多，KD指標中K值昨日已向上穿越D值形成開口向上的黃金交叉，短線趨勢翻多；二、族群健康輪動，資金在各利基次產業間不停移轉、快速輪動，偏多氣氛升溫；三、輝達財報後，9月還有蘋果新品發表會、半導體展、國防工業展等，將吸引市場買盤借題發揮。

三大法人昨日合計買超74.7億元。其中外資賣超19.4億元，連二賣、累計賣超164.5億元；投信賣超16.4億元，連二賣、累計賣超40.7億元；自營商買超110.6億元，連三買、累計買超201.2億元。八大公股行庫逢高調節賣超27.3億元，由買轉賣。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清表示，台股近來高檔震盪，預期美國9月降息機率高，蘋果也預告iPhone 17系列新機將於台灣時間9月10日登場，短線多方焦點仍在AI相關題材與政策加持族群，包括AI、蘋果供應鏈、PCB、機器人、軍工及生技等。

展望後市，台積電CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標。此外，根據大摩最新調查，2025至2026年全球雲端資本支出預估將達約1兆270億美元。另依供應鏈資料樂觀情境推估，2025年雲端AI半導體總市場規模有望成長至2,350億美元。雲端資本支出動能強勁，將嘉惠台系供應鏈，推升指數走揚可期。

AI 蘋果供應鏈

延伸閱讀

Fed官員放話、美股電子盤紅翻黑 台指期夜盤受累

今年最驚喜！00877、00887、00882、00703帶頭衝 勝台股也贏美股

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

華爾街投行：中全面禁購H20晶片 「恐至中美達貿易協議」

相關新聞

台股衝新高 AI族群領攻 押寶輝達財報 買盤進場力挺

輝達財報今（28）日凌晨揭曉，吸引押寶買盤進場力挺，點火昨日AI族群紛紛領攻，激勵指數開高收高，終場大漲214點收24,...

就市論勢／投信持續買超股 聚光

聯準會主席鮑爾在央行年會的談話，為全球股市注入一劑強心針。儘管他暗示9月可能降息，但卻提醒市場「別期待會大幅寬鬆」，代表聯準會政策是審慎且有節奏的。多個利多因素也同時浮現，為台股提供上漲動能。包括美國政府入股台積電（2330）傳聞被澄清、輝達新的AI機器人運算平台，以及熱錢炒匯資金退場。

融資券雙增醞釀向上行情 台股軋空秀 有望衝一波

隨台股蓄勢將再創歷史新高，市場軋空氛圍也逐漸升溫。法人指出，雖然短線高檔震盪難免，但觀察下半年來，融資融券雙雙同增，一旦...

自營商立大功！三大法人回補76.09億 台股收盤創歷史新高

輝達（NVIDIA）財報公布在即，昨夜股價先鋪紅毯熱場，帶動台積電（2330）27日拉尾收高，加上宏達電（2498）挾A...

台幣美元不可能同時下殺？專家示警「曾發生過」：越想無腦賺越容易被收割

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。 舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

台股歷史高點前徘徊 上漲214點收24,519點 台積電收高15元

台股27日在輝達要公布財報前，呈現開高走高，盤中曾攻達24,539點，逼近歷史新高的24,551點，終場收盤上漲214....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。