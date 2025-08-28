就市論勢／投信持續買超股 聚光

盤勢分析

聯準會主席鮑爾在央行年會的談話，為全球股市注入一劑強心針。儘管他暗示9月可能降息，但卻提醒市場「別期待會大幅寬鬆」，代表聯準會政策是審慎且有節奏的。多個利多因素也同時浮現，為台股提供上漲動能。包括美國政府入股台積電（2330）傳聞被澄清、輝達新的AI機器人運算平台，以及熱錢炒匯資金退場。

從技術面看，台股重新站上關鍵價位24,172點，這個之前爆量長黑後一度失守的低點，現在重新成為重要支撐。目前短線防守區間可設定在24,108到24,172點。

投資建議

輝達在財報公布前，發表全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，帶動相關供應鏈股價強勢表現。此外，載板股漲價題材也持續延燒，市場估計漲價效應將延續到明年上半年。題材股是否僅為短線炒作，還是具備法人資金拉抬，適逢第3季進入最後一個月，投信經理人開始面臨績效壓力，個股觀察不妨搭配投信持股比重、本益比相對低，但以投信持續買超作為選股策略。