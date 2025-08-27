快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

證交所連續二年參與台日創新高峰會 積極推動創新板上市業務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所參與第四屆「2025台灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢。圖／臺灣證券交易所提供
臺灣證券交易所參與第四屆「2025台灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所8月25日至26日第二度受邀參與由國家發展委員會指導的國家新創品牌Startup Island TAIWAN與東京都政府共同主辦第四屆「2025臺灣・日本創新高峰會」，宣傳台灣資本市場優勢，鼓勵創新企業善用台灣資本市場平台籌資發展，邁向國際。

台日創新高峰會為近年台日間相當具指標性的國際創業交流平台，這屆會議由國家發展委員會劉鏡清主任委員親自率團赴日本東京參與，會議主題涵蓋跨國創新經驗分享、CVC觀點對談、企業併購策略、與日本龍頭企業合作案例，及台灣、日本資本市場之專題分享，吸引多家來自台灣及日本的新創業者、風險投資（VC）、企業創投（CVC）及創業組織共襄盛舉。

證交所於高峰會中向與會企業及投資人說明台灣資本市場表現、上市機制、供應鏈聚落優勢及資本市場資源與服務，協助企業評估將台灣納入上市籌資布局的可行性。證交所長期支持政府產業發展政策，高度關注創新企業上市議題，2021年推出創新板，持續鼓勵優質創新企業提早進入資本市場籌資成長，致力打造「亞洲創新企業掛牌聚落」。這次與會新創涵蓋人工智慧（AI）、智慧醫療、數位科技、半導體、智能駕駛及金融科技等多元領域，正符合創新板所重視的前瞻新經濟產業特質，未來亦將積極爭取相關潛力企業在台上市。

證交所持續提升台灣資本市場國際能見度，2025年已攜手創新創業生態圈夥伴多次赴新加坡、日本及韓國等地，參與指標性新創展會並舉辦資本市場主題交流。此次參與台日創新高峰會，除深化與日本新創圈的連結及互動，亦期望拓展潛在上市案源，協助企業藉由資本市場挹注資源與動能，募集資金、吸引人才，並進一步拓展國際市場，共同推動臺灣經濟與產業持續轉型升級，助力打造軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。

創業 日本 資本市場

延伸閱讀

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

影／談內閣改組 卓榮泰感謝閣員的付出與努力

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

術後體重大減因健康請辭 劉鏡清透露：總統都說不正常

相關新聞

台幣美元不可能同時下殺？專家示警「曾發生過」：越想無腦賺越容易被收割

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。 舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

自營商立大功！三大法人回補76.09億 台股收盤創歷史新高

輝達（NVIDIA）財報公布在即，昨夜股價先鋪紅毯熱場，帶動台積電（2330）27日拉尾收高，加上宏達電（2498）挾A...

台股歷史高點前徘徊 上漲214點收24,519點 台積電收高15元

台股27日在輝達要公布財報前，呈現開高走高，盤中曾攻達24,539點，逼近歷史新高的24,551點，終場收盤上漲214....

台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦

加權指數27日維持漲勢，在台積電（2330）上漲15元至1,190元之下，午盤一度大漲逾200點至24,532點，離歷史...

股票抽籤發財潮 大研生醫中籤有望獲利18萬

近日開始登場股票抽籤的價差不小，中華資安（7765）、大研生醫（7780）、振大環球（4441）及意德士（7556）近日...

國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

國光生（4142）流感疫苗通過巴西GMP認證，2026年底搶攻南半球上億人口市場商機，多頭聞訊大喜，27日股價放量漲停1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。