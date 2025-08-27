自營商立大功！三大法人回補76.09億 台股收盤創歷史新高

輝達（NVIDIA）財報公布在即，昨夜股價先鋪紅毯熱場，帶動台積電（2330）27日拉尾收高，加上宏達電（2498）挾AI眼鏡題材再度爆量漲停，軍工、PCB等族群也攜手強攻，拉抬台股大盤盤中最高漲234.78點、達24,539.88點，但尾盤賣單調節所羅門（2359）、康霈*（6919）、臻鼎-KY（4958）、鴻海（2317）等，使得漲點縮減至214.8點、收24,519.9點，仍創收盤歷史新高，成交值縮減至4,546.49億元。三大法人回補76.09億元，但僅自營商獨買110.65億元。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.48億元，投信賣超15.09億元；自營商買超（合計）110.65億元，其中自營商（自行買賣）買超28.15億元、自營商（避險）買超82.49億元。

統計今日收漲停個股有47檔，總計有12檔成交量超過萬張，其中又以宏達電挾AI眼鏡題材再度爆量漲停最吸睛，另，漢翔（2634）、雷虎（8033）也擁軍工題材放量攻頂；族群分布上，軍工、AI、半導體先進製程等相關占多數；股價方面，100元以上有23檔，50元以下占12檔。

統計今日成交量前五大個股，股價全面收高，人氣王由南亞（1303）奪得。依序為：南亞成交167,637張，股價漲1.01%、收44.85元；宏達電成交104,040張，股價漲9.85%、收64.7元；昆盈（2365）成交97,630張，股價漲3.05%、收50.6元；華邦電（2344）成交95,132張，股價漲5.6%、收19.8元；元大台灣50（0050）成交90,098張，股價漲0.47%、收53元。

觀察今日成交值前五大個股，僅兩檔超過百億元，股價只有生醫股康霈*收低。依序為：台積電260.17億元，股價漲1.28%、收1,190元；欣興（3037）116.55億元，股價漲7.04%、收152元；台達電（2308）108.35億元，股價漲5.11%、收720元；所羅門94.45億元，股價持平收166.5元；康霈*88.84億元，股價跌1.01%、收197元。