台幣美元不可能同時下殺？專家示警「曾發生過」：越想無腦賺越容易被收割

＊原文時間8月13日。

【文．玩股小博士】

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。

舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。

反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。

總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

這樣看起來簡直是完美的劇本，如果把資金放在兩邊，甚至還可以做無風險套利對吧？只不過你可曾想過規律被打破的情況，不要說不可能喔，股債都能雙殺了，實際上熱錢變多之後，未來很有可能持續發生這種情形，我們先來看看2000年到現在的M2情形就能知曉。

這是美國的M2數據，簡單說明一下，M2包含當地的現金、存款、金融資產、儲蓄存款、其他存款等資金，2000年M2總額大約是四兆多美元，到了2008年金融海嘯末期則突破八兆大關，等於市場資金翻了一倍，來到2020年更是暴增到15兆美元，年底就一舉攀升至18兆美元，現在更是增加到22兆美元。

為什麼這麼誇張？原因也很簡單，因為平時美國花錢就是一直舉債，再加上美債有利息，而這些美債又可以拿去質押，所以美國政府有錢可以花，而大家買進債券之後，除了利息收入，也可以質押借貸出資金投入資本市場，而資本市場的資產還可以繼續抵押，所以美國借一元刺激經濟，等於有三元以上的效果，進而導致熱錢大爆發。

換句話來說，經濟越蕭條，美國就有更多理由舉債並降息刺激市場，進而導致熱錢變得更多，由於負債固定不變，但是熱錢帶動市場資產通膨大漲，回推到固定的負債，就等於實質負債縮水，而資產則是穩健成長，所以熱錢變多，出現股債雙漲也很正常，甚至還有人買債券並質押資金出來投入股市，這也是相同的道理。

不過也是因為市場資金浮濫，再加上QE政策下，不容易有斷頭或市場蕭條的情況，股債連動度也開始變高，因為漲了就是錢變多，所以一起買，下殺就是現金為王，因為債券這幾年也不抗跌，乾脆全部股債都清光。

回到新台幣跟美元之間匯率，你敢確定一定有連動嗎？實際上可不一定，因為市場資金不是只有美國跟台灣而已，你是不是忘了全球貨幣超多？

如果接下來穩定幣也開始放大量能，那麼接下來有沒有可能全球貨幣一起貶值，而穩定幣開始漲？這其實也是相當複雜的問題，所以真的不要無腦，這我強調很多次了，在投資市場當中，越笨的人就越容易被收割。

因為這是「用錢賺錢」的市場，既然不用花勞力，那就要花腦力，想要爽爽躺領錢，有這麼簡單嗎？你也不要覺得不可能，2011年就是經典案例，來看看當時美元、新台幣匯率情況，當時都是貶值，你知道資金都流到哪去嗎？答案就是日圓。

這可能因為當時還有歐債危機問題，所以全球市場投資人都想尋找避險的資產，共識就出現在日圓，畢竟日圓一直是全球前三大的儲備貨幣。

有看到嗎？無論是美元、歐元、新台幣對於日圓，通通都是貶值，這代表全世界的資金都流入日本避險了。

最後來分享幾個不可能：大家都覺得台灣、美國經濟不強，只有半導體跟科技股，結果呢？屢創新高。大家都覺得股債配置一定不會死，結果呢？股債雙殺。大家都覺得質押美債一定安全，結果呢？斷頭再斷頭。

所以匯率這件事，你真的也不要太鐵尺，或者說是太愚蠢，活在自己的世界裡。

我都已經告訴你歷史軌跡了，過去是真的發生過美元、新台幣同時貶值的情況，而且還不是古早時代，尤其是現在已經進入資本世界的2.0時代，也就是無限QE，只要有狀況就是借錢印鈔票，不管發生什麼事情，印一次沒用？那就再印第二次，也不行，就印第三次，這樣市場就能V轉了。

再說一個更極端誇張的情況，下次崩盤又QE，如果大家的錢都拿去買穩定幣或比特幣會如何？還是各國有錢人擔心匯率震盪，乾脆把股債變現之後，就保留現金在家而不流動呢？雖然我也知道不會發生，但如果發生了該如何是好？

歷史上的股市都曾經崩盤殺八成了，其實這就是要做好最壞打算，就好比我從2022年就說債券不是窮人在買的東西一樣，尤其無限印鈔票之後，債券就跟現金沒什麼兩樣，就是灌水到市場的熱錢而已，結果一堆人把債券當成寶，甚至還有債券專家滿手都是債券，後來慘輸股市跟通膨，直接認輸！

不過壽險公司就沒差了，因為都是別人的錢，不是自己的，所以你也可以看到壽險業很沒責任道義，把大家的保險金無腦丟在美債，遇到債券下殺也無感，就讓債券一直在那邊虧損到爆炸。

總之，在這個資訊太多又常被修正的時代，關於匯率這件事，可沒這麼簡單，換匯的高手續費及等待時間成本，當然也需要納入考量！

如果想做外匯交易，建議你做好「兩次確認」的習慣：第一次看到新聞或匯價時做初步判斷，第二次是匯率完成修正後，請至少參考一年的平均匯率或者十年平均匯率，知道相對高低檔才知道貨幣之間的強弱趨勢。

當然還有一種是貨幣期貨或者基金，如果面對系統性風險時，事先也必須規劃清楚的對沖策略計劃，例如遠期、期權或分批執行的換匯計畫，這比你事後臨時抱佛腳更能保住資產安全。

還有一個最重要的事情是，要弄這種外匯的東西，切記不可全部壓在同一個市場中，好比全部資金都在美國，如果遇到五月你剛好急需新台幣，那就只能吃匯損又要賠掉手續費了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：接下來新台幣、美元同時貶值怎麼辦？關於匯率該懂的風險與實務策略。