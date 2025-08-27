台股歷史高點前徘徊 上漲214點收24,519點 台積電收高15元
台股27日在輝達要公布財報前，呈現開高走高，盤中曾攻達24,539點，逼近歷史新高的24,551點，終場收盤上漲214.8點，終場以24,519.9點作收，成交量4,546.49億元；台積電（2330）收盤價1,190元，上漲15元，漲幅1.28%。
今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、南電（8046）、台達電（2308）、台燿（6274）、雷虎（8033）、中光電（5371）、神達（3706）、南亞（1303）及波若威（3163）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、緯穎（6669）、佳能（2374）、廣宇（2328）、健策（3653）、川湖（2059）、祥碩（5269）、富邦金（2881）及杭特（3297）。
第一金投顧表示，加權指數站穩所有均線之上，呈現多頭排列，同時也收復上周爆量⻑黑 K 線；整體仍屬震盪盤堅格局，中小型個股則是在資金持續尋找題材與機會，輪漲態勢不變。不過，由於輪動快速，操作靈活度或耐心度不可少，後續則關注9月中FOMC及本周輝達財報表現，族群上，電子留意 PCB上游缺料、光通訊、AI 伺服器，傳產則由航太軍工領軍。
