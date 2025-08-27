台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。 舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

2025-08-27 13:57