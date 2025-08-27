快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數27日維持漲勢，在台積電（2330）上漲15元至1,190元之下，午盤一度大漲逾200點至24,532點，離歷史高點24,551點僅一步之遙。盤面由Al題材領軍，機器人人、PCB、半導體、半導體設備、網通等族群表現強勢，電子指數維持多頭排列。傳產方面，塑膠與特化亦是由Al題材推升。輝達預計於美國時間8月27日盤後舉行財報法說，市場樂觀預期營運展望，機器人、AI相關供應鏈展望正向，可持續偏多操作。

台新投顧表示，國際半導體協會（SEMI）預估2025年導導體設備製造銷售額將年增6.5%至1,130億美元，AI為主要成長動力，設備及零組件廠受惠HBM和先進製製程趨勢確實落實。因應台積電擴大赴美投資，廠務公司開始赴美增設辦公室、倉儲甚至運營中心，目標客戶包含晶圓代工、記憶體、CSP等大廠。其他國家的同業缺乏蓋先進廠房的經驗，台廠具優勢，多家廠商已開始承接2026-2027年訂單，中長期展望正向。AI需求持續強勁，預估第3季台灣晶圓代工廠稼動率將回升至八成以上，同步拉動半體化材之需求。2nm化學品供應鏈鏈與台積電美國亞利桑納擴產商機為中長期題材。

台積電 半導體 晶圓代工廠

延伸閱讀

通緝犯躲台積電工地打零工 報假身分躲不了法眼

台積電男開口閉口都談錢惹議！郭哲榮舉「100個金城武」：錢是感情潤滑劑

美股大漲帶動台股反攻 早盤站上24500

輝達財報開揭曉前！台股早盤漲逾200點越過24500 台積電開高15元

相關新聞

台幣美元不可能同時下殺？專家示警「曾發生過」：越想無腦賺越容易被收割

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。 舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

台股歷史高點前徘徊 上漲214點收24,519點 台積電收高15元

台股27日在輝達要公布財報前，呈現開高走高，盤中曾攻達24,539點，逼近歷史新高的24,551點，終場收盤上漲214....

美股大漲帶動台股反攻 早盤站上24500

儘管受到美國總統川普解除 Fed 理事庫克職務的消息干擾，但市場期待 NVIDIA 即將公布的財報效應及蘋果新機發表，因...

台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦

加權指數27日維持漲勢，在台積電（2330）上漲15元至1,190元之下，午盤一度大漲逾200點至24,532點，離歷史...

股票抽籤發財潮 大研生醫中籤有望獲利18萬

近日開始登場股票抽籤的價差不小，中華資安（7765）、大研生醫（7780）、振大環球（4441）及意德士（7556）近日...

國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

國光生（4142）流感疫苗通過巴西GMP認證，2026年底搶攻南半球上億人口市場商機，多頭聞訊大喜，27日股價放量漲停1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。