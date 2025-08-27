台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦
加權指數27日維持漲勢，在台積電（2330）上漲15元至1,190元之下，午盤一度大漲逾200點至24,532點，離歷史高點24,551點僅一步之遙。盤面由Al題材領軍，機器人人、PCB、半導體、半導體設備、網通等族群表現強勢，電子指數維持多頭排列。傳產方面，塑膠與特化亦是由Al題材推升。輝達預計於美國時間8月27日盤後舉行財報法說，市場樂觀預期營運展望，機器人、AI相關供應鏈展望正向，可持續偏多操作。
台新投顧表示，國際半導體協會（SEMI）預估2025年導導體設備製造銷售額將年增6.5%至1,130億美元，AI為主要成長動力，設備及零組件廠受惠HBM和先進製製程趨勢確實落實。因應台積電擴大赴美投資，廠務公司開始赴美增設辦公室、倉儲甚至運營中心，目標客戶包含晶圓代工、記憶體、CSP等大廠。其他國家的同業缺乏蓋先進廠房的經驗，台廠具優勢，多家廠商已開始承接2026-2027年訂單，中長期展望正向。AI需求持續強勁，預估第3季台灣晶圓代工廠稼動率將回升至八成以上，同步拉動半體化材之需求。2nm化學品供應鏈鏈與台積電美國亞利桑納擴產商機為中長期題材。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言