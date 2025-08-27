政策、展覽雙利多 軍工續扮多頭大前鋒 雷虎波段飆184%

軍工族群自7月下旬以來持續受題材激勵，包括國防部規劃斥資500億元採購近5萬架無人機、2026年國防預算創歷史新高，以及台北國際航太暨國防工業展將於9月登場，成為軍工股多頭火藥。

27日盤面上，漢翔（2634）、雷虎（8033）放量漲停領軍，龍德造船（6753）、事欣科（4916）、駐龍（4572）、寶一（8222）、亞航（2630）等個股強勢跟進，軍工族群再度成為台股多方主力部隊之一。波段表現以雷虎最為剽悍，股價從62.2元一路衝高至177元，波段漲幅高達184.57%，三大法人也同步買超達1.9萬餘張。

統計軍工族群本波起漲以來，以7月22日至今日高點計算，雷虎股價從62.2元，一路挺升至177元，波段漲幅高達184.57%；長榮航太自103元、漲至187.5元，波段漲幅82.03%；事欣科由41元、漲至68.6元，波段漲幅67.32%；龍德造船自104.5元、漲至150元，波段漲幅約43.54%；漢翔終於突破50元關卡、衝上漲停54.6元鎖死，若以波段低點40元計算，本波段已彈升達36.5%；晟田（4541）自39.3元、漲至51.8元，波段漲幅約31.8%；寶一則自44.85元、漲至今日高點57.3元，波段漲幅約27.76%。

籌碼面上，軍工族群26日多遭外資調節賣超，但若統計7月22日至8月26日，三大法人買超雷虎1.9萬張最多、漢翔1.7萬張居次，而寶一則賣超666張。其中，雷虎獲三大法人買超19071張，包括外資買超15027張、自營商買超4044張；長榮航太獲三大法人買超16101張，包括外資買超18315張、投信賣超216張、自營商賣超1998張；事欣科獲三大法人買超635張，包括外資買超1326張、自營商賣超691張；龍德造船獲三大法人買超1605張，包括外資買超1313張、投信賣超73張、自營商買超265張；漢翔獲三大法人買超17130張，包括外資買超14934張、投信賣超399張、自營商買超2595張；晟田獲三大法人買超554張，包括外資買超469張、自營商買超85張；寶一遭三大法人賣超666張，包括外資賣超629張、投信賣超66張、自營商買超29張。

在政策題材與航太展利多雙重催化下，軍工族群短線持續火熱，法人買盤也仍呈現偏多態勢。隨著國防部無人機採購計畫與明年國防預算落地，加上產業展會曝光，軍工股短中線仍有題材。惟軍工族群短線波動大、政策與題材消息影響明顯，操作上仍應謹慎控管風險、避免過度追高，並留意法人買賣超動態與市場資金流向。