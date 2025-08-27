快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

政策、展覽雙利多 軍工續扮多頭大前鋒 雷虎波段飆184%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

軍工族群自7月下旬以來持續受題材激勵，包括國防部規劃斥資500億元採購近5萬架無人機、2026年國防預算創歷史新高，以及台北國際航太暨國防工業展將於9月登場，成為軍工股多頭火藥。

27日盤面上，漢翔（2634）、雷虎（8033）放量漲停領軍，龍德造船（6753）、事欣科（4916）、駐龍（4572）、寶一（8222）、亞航（2630）等個股強勢跟進，軍工族群再度成為台股多方主力部隊之一。波段表現以雷虎最為剽悍，股價從62.2元一路衝高至177元，波段漲幅高達184.57%，三大法人也同步買超達1.9萬餘張。

統計軍工族群本波起漲以來，以7月22日至今日高點計算，雷虎股價從62.2元，一路挺升至177元，波段漲幅高達184.57%；長榮航太自103元、漲至187.5元，波段漲幅82.03%；事欣科由41元、漲至68.6元，波段漲幅67.32%；龍德造船自104.5元、漲至150元，波段漲幅約43.54%；漢翔終於突破50元關卡、衝上漲停54.6元鎖死，若以波段低點40元計算，本波段已彈升達36.5%；晟田（4541）自39.3元、漲至51.8元，波段漲幅約31.8%；寶一則自44.85元、漲至今日高點57.3元，波段漲幅約27.76%。

籌碼面上，軍工族群26日多遭外資調節賣超，但若統計7月22日至8月26日，三大法人買超雷虎1.9萬張最多、漢翔1.7萬張居次，而寶一則賣超666張。其中，雷虎獲三大法人買超19071張，包括外資買超15027張、自營商買超4044張；長榮航太獲三大法人買超16101張，包括外資買超18315張、投信賣超216張、自營商賣超1998張；事欣科獲三大法人買超635張，包括外資買超1326張、自營商賣超691張；龍德造船獲三大法人買超1605張，包括外資買超1313張、投信賣超73張、自營商買超265張；漢翔獲三大法人買超17130張，包括外資買超14934張、投信賣超399張、自營商買超2595張；晟田獲三大法人買超554張，包括外資買超469張、自營商買超85張；寶一遭三大法人賣超666張，包括外資賣超629張、投信賣超66張、自營商買超29張。

在政策題材與航太展利多雙重催化下，軍工族群短線持續火熱，法人買盤也仍呈現偏多態勢。隨著國防部無人機採購計畫與明年國防預算落地，加上產業展會曝光，軍工股短中線仍有題材。惟軍工族群短線波動大、政策與題材消息影響明顯，操作上仍應謹慎控管風險、避免過度追高，並留意法人買賣超動態與市場資金流向。

外資 三大法人

延伸閱讀

櫃買市場開趴 小股當家 資金追著跑

無人機國家隊赴美投資 漢翔領軍…國防工業展9月登場

台指期 偏多架構不變

外資賣超145億元 金融股占5檔！竟買超這檔生技股逾萬張

相關新聞

台幣美元不可能同時下殺？專家示警「曾發生過」：越想無腦賺越容易被收割

今年看到新台幣狂漲，美元狂貶，你有什麼感覺？是出國玩還是趕緊海外下單買東西呢，或者把台灣的投資部位轉移到美元資產去？理論上這樣是沒錯，隨著全球幾十年來的發展，台美資金、資產及產業鏈已經緊密相扣，所以市場資金的流動大概也是二選一。 舉個例子來說，美國只要啟動降息循環，代表美國經濟情況相對疲弱，如果台灣持續升息且總經熱絡，美元就會出走到新台幣，造成美元貶值、新台幣升值的情況，其實跟現在就有點類似。反過來說，2022年美國暴力升息，但台灣因為半導體庫存暴增加上疫情爆發的關係，所以相對弱勢，因此資金流向美元，新台幣則是貶值。總之新台幣跟美元的關係，就是此消彼長，同一批熱錢流來流去，所以看到五月開始的新台幣狂升，大家當然想都不用想，就把自己的錢換到美元資產了，這等於是對美元進行抄底，期待美元升值且新台幣又開始貶值，再把美元換回新台幣。

台股歷史高點前徘徊 上漲214點收24,519點 台積電收高15元

台股27日在輝達要公布財報前，呈現開高走高，盤中曾攻達24,539點，逼近歷史新高的24,551點，終場收盤上漲214....

美股大漲帶動台股反攻 早盤站上24500

儘管受到美國總統川普解除 Fed 理事庫克職務的消息干擾，但市場期待 NVIDIA 即將公布的財報效應及蘋果新機發表，因...

台股漲逾200點 Al 領軍 電子指數持續偏多 半導體設備、特化市場聚焦

加權指數27日維持漲勢，在台積電（2330）上漲15元至1,190元之下，午盤一度大漲逾200點至24,532點，離歷史...

股票抽籤發財潮 大研生醫中籤有望獲利18萬

近日開始登場股票抽籤的價差不小，中華資安（7765）、大研生醫（7780）、振大環球（4441）及意德士（7556）近日...

國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

國光生（4142）流感疫苗通過巴西GMP認證，2026年底搶攻南半球上億人口市場商機，多頭聞訊大喜，27日股價放量漲停1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。