國防展9月登場軍工股熱身 雷虎、漢翔盤中漲停

中央社／ 台北27日電

國防展9月登場，無人機題材搶先帶動軍工概念股升溫，雷虎今天盤中奔漲停177元，中光電早盤翻紅漲至126元，上揚4.56%，擁軍機維修商機的漢翔也攻上漲停54.6元。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日至20日登場，由於國防部先前宣布，將啟動近5萬架軍用商規無人機標案，總金額上看新台幣500億元，產業界直呼，這是「台灣歷來最大無人機採購案」，帶動雷虎、中光電2檔有出貨實績的無人機概念股近1個月股價翻倍。

雷虎26日公告7月獲利年增7倍，今天盤中見漲停。

因應美中關稅戰、科技戰，「非紅供應鏈」需求升溫，台灣無人機供應鏈國家隊赴美投資聲浪再起，雷虎董事會已決議積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作。

漢翔除了是國防工業的領頭羊，在民機業務也積極參與，漢翔指出，上半年民機與發動機累計接單已破百億元，客戶橫跨美洲、歐洲、亞洲等全球航太指標企業。

漢翔 無人機 中光電

