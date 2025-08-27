快訊

國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國光生（4142）流感疫苗通過巴西GMP認證，2026年底搶攻南半球上億人口市場商機，多頭聞訊大喜，27日股價放量漲停19.05元鎖死，激勵合一（4743）隨之閃紅燈、劍指80元關卡，博晟生醫（6733）也直逼漲停，浩鼎（4174）、中天（4128）、沛爾生醫-創（6949）、康霈*（6919）等亦聯袂強攻，成為盤面多頭指標之一。

國光生26日宣布，已正式接獲巴西衛生部（ANVISA）通知，通過當地藥廠生產品質管理規範（GMP）認證，為旗下流感疫苗取得巴西藥證再跨出關鍵一步。公司預估，最快2026年底取得藥證，正式敲開南半球龐大流感疫苗市場大門。

國光生指出，此次認證不僅肯定「台灣製造」疫苗符合國際標準，也象徵國產流感疫苗邁向全球化布局的重要里程碑。巴西身為南半球人口最多的國家，疫苗推廣政策積極，對於國光切入南半球市場具高度戰略意義。

目前國光生正積極尋求巴西合作夥伴，進行推廣流感疫苗業務，並密切關注世界衛生組織（WHO）9月底將公布的南半球流感病毒株。依規劃，國光最快可於2026年底啟動南半球商業化生產，並可望於2027年開始貢獻營收，使流感疫苗產能獲得最大化利用。

合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥Fespixon（速必一），7月已獲印尼食品與藥物管理局核發藥證。這項新藥在印尼上市銷售後，合一公司應依據授權合約支付授權方一定比例之銷售權利金。

國光生 流感疫苗

