國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

川普將罷免FED理事庫克，然後替換成他喜歡的鴿派理事，這讓市場再次擔憂 FED的獨立性將受影響。 但不得不說，川普對付市場的方式很高明，也就是一步一步測試市場的底線，並讓市場出現脫敏反應。 例如，過去市場發現川普將罷免鮑爾時，是以股債匯三殺來傳達其嚴重性，後續川普也迅速放軟態度。 之後川普不斷挑戰FED獨立性時，可以看到市場的反應愈來愈小，近日罷免FED理事庫克的消息傳出後，市場幾乎是沒有任何反應。 這代表市場可能認為：

2025-08-27 09:26