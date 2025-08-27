快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

南電攻漲停、外資目標價上看280元 ABF 載板族群早盤齊揚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

ABF載板族群近來雖高檔震盪，但外資看法轉趨積極。高盛證券大幅調升南電（8046）投資評等至「買進」，目標價自125元翻倍上修至280元，並將景碩（3189）由「賣出」升至「中立」、重申臻鼎-KY（4958）「買進」並把目標價拉高至215元。激勵27日南電早盤直攻漲停205.5元，帶動族群走強，欣興（3037）一度勁揚、股價衝上150元。

高盛預期，非輝達相關的ABF載板價格將自第4季起，每季調升5％～10％、一路漲至2026年底；同時觀察到新專案報價上調30％～40％以上、交期拉長，顯示關鍵BT／高階ABF所需 T-glass 玻纖布材料短缺恐自第4季進一步惡化，一旦庫存消化完畢，ABF交貨時間在11～12月後將快速延長，載板廠第4季後的定價能見度有望轉佳。

盤面上，ABF「四雄」同步走揚：南電鎖在205.5元漲停，欣興強拉逾5%，臻鼎-KY上探199.5元、漲幅約3.64％；景碩漲至115元、漲幅近1％。

ABF 高盛

延伸閱讀

金像電、南電 認購夯

載板三雄誰最具潛力：欣興

欣興、南電 四檔閃金光

欣興、南電 押寶逾120天

相關新聞

美股大漲帶動台股反攻 早盤站上24500

儘管受到美國總統川普解除 Fed 理事庫克職務的消息干擾，但市場期待 NVIDIA 即將公布的財報效應及蘋果新機發表，因...

輝達財報開揭曉前！台股早盤漲逾200點越過24500 台積電開高15元

台股27日開盤指數上漲144.74點，開盤指數為24,449.81點，隨後攻過24,500點才拉回。台積電（2330）開...

川普開除庫克市場冷淡...聯準會獨立性沒問題？狄驤：埋下隱憂、開槓桿小心

川普將罷免FED理事庫克，然後替換成他喜歡的鴿派理事，這讓市場再次擔憂 FED的獨立性將受影響。 但不得不說，川普對付市場的方式很高明，也就是一步一步測試市場的底線，並讓市場出現脫敏反應。 例如，過去市場發現川普將罷免鮑爾時，是以股債匯三殺來傳達其嚴重性，後續川普也迅速放軟態度。 之後川普不斷挑戰FED獨立性時，可以看到市場的反應愈來愈小，近日罷免FED理事庫克的消息傳出後，市場幾乎是沒有任何反應。 這代表市場可能認為：

股票抽籤發財潮 大研生醫中籤有望獲利18萬

近日開始登場股票抽籤的價差不小，中華資安（7765）、大研生醫（7780）、振大環球（4441）及意德士（7556）近日...

國光生敲開南半球流感疫苗大門 股價強鎖漲停 合一同慶閃紅燈

國光生（4142）流感疫苗通過巴西GMP認證，2026年底搶攻南半球上億人口市場商機，多頭聞訊大喜，27日股價放量漲停1...

南電攻漲停、外資目標價上看280元 ABF 載板族群早盤齊揚

ABF載板族群近來雖高檔震盪，但外資看法轉趨積極。高盛證券大幅調升南電（8046）投資評等至「買進」，目標價自125元翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。