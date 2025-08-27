南電攻漲停、外資目標價上看280元 ABF 載板族群早盤齊揚

ABF載板族群近來雖高檔震盪，但外資看法轉趨積極。高盛證券大幅調升南電（8046）投資評等至「買進」，目標價自125元翻倍上修至280元，並將景碩（3189）由「賣出」升至「中立」、重申臻鼎-KY（4958）「買進」並把目標價拉高至215元。激勵27日南電早盤直攻漲停205.5元，帶動族群走強，欣興（3037）一度勁揚、股價衝上150元。

高盛預期，非輝達相關的ABF載板價格將自第4季起，每季調升5％～10％、一路漲至2026年底；同時觀察到新專案報價上調30％～40％以上、交期拉長，顯示關鍵BT／高階ABF所需 T-glass 玻纖布材料短缺恐自第4季進一步惡化，一旦庫存消化完畢，ABF交貨時間在11～12月後將快速延長，載板廠第4季後的定價能見度有望轉佳。

盤面上，ABF「四雄」同步走揚：南電鎖在205.5元漲停，欣興強拉逾5%，臻鼎-KY上探199.5元、漲幅約3.64％；景碩漲至115元、漲幅近1％。