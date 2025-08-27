雷虎、漢翔領航軍工股勁揚 國防展題材熱身發酵
9月國防展登場，以無人機為主的軍工股先行熱身，27日雷虎（8033）、漢翔（2634）先行漲停，中光電（5371）、晟田（4541）、千附精密（6829）、龍德造船（2630）等股也隨之勁揚。
群益投顧指出：
漢翔(2634)：受國防高教機缺料，營運遞延，預期未來缺料問題將改善。並擔任台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。
駐龍(4572)：最大客戶為波音供應商-勢必銳，並於疫情期間積極開發新產品，靜候民航交機復甦。
寶一(8222)：最大客戶為引擎廠商賽峰，因先前缺工、缺料問題，目前正積極趕工出貨。
精剛(1584)：歐洲占比持續提升，未來也將擴大全球布局，打入美國、日本國防及航太剛材市場。
八貫(1342)：近年積極拓展防彈背心、航太逃生梯等利基型產品，已取得新一輪歐美標案訂單。
中光電(5371)：轉投資「中光電智能機器人」訂單來源有二，1.軍用商規 產品，(2)ODM訂單，其中，軍用商規產品08/2024取得微型 1,485架、監偵型1,552架的標案，於2024下半年及2025年貢獻營收；至於ODM訂單多數來自美國客戶，主要鎖定當地警消相關「美國國防授權法案(NDAA)」衍生商機，近日據傳美中貿易戰將擴及無人機，美國政府有意立法禁止大疆、道通智能 2家中國業者出口至美國，「中光電智能機器人」亦有機會受惠。
雷虎(8033)：展示FPV自殺式無人機，並成功整合國內無人機供應鏈，可生產出100%台灣製造的無人機及零組件，為國軍與歐美潛在客戶提供無人機產品。
邑錡(7402)：與雷虎合作生產無人機雲台、雙光相機模組等零組件，並積極布局美國軍工市場。
晟田(4541)：與漢翔共同生產引擎機匣，受惠半導體先進製程需求，2024年第2季起高毛利率半導體設備訂單開始出貨。
千附精密(6829)：與漢翔共同生產引擎機匣，2025年第1季5開始出貨歐系半導體檢測設備。
龍德造船(2630)：承接中科院沱江艦量產訂單，並進行無人船的海外研發計劃。
