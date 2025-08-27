快訊

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

美股大漲帶動台股反攻 早盤站上24500

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美股大漲帶動台股反攻，早盤站上24500點。圖／聯合報系資料照片
儘管受到美國總統川普解除 Fed 理事庫克職務的消息干擾，但市場期待 NVIDIA 即將公布的財報效應及蘋果新機發表，因此美股四大指數全數收漲，也使今天台股早盤以上漲144.71點開出，不久之後漲勢擴大逾200點，大盤指數站上24500。

昨日道瓊指數上漲0.3%、Nasdaq 指數上漲0.44%，費半指數上漲 0.9%。

法人分析，台、美兩地股市在創歷史新高後，因逢高獲利調節賣壓出籠，走勢都轉趨顛簸。不過 AI盟主 NVIDIA 即將在台灣時間週四凌晨發布財報・市場普遍樂觀看待・再加上 NVIDIA 突襲式的發表「機器人新大腦」Jetson Thor 超級電腦，帶動機器人供應鏈攻勢延續，維持台股偏多格局於不墜。

法人也指出，台股本身利多題材也將接踵而至，除了受惠國防預算創新高的無人機、航太、造船業之外，9月10日到12日將舉辦 SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展，9月18日到20日則有台北國際航太暨國防工業展，包括航太展＋無人機展，都會有相關的利多訊息釋出，相關概念股可望在盤勢高檔震盪之際，較易受到市場資金青睞而借題發揮。

法人認為，儘管週末將發布 Fed 最重視的通膨數據-美國 7月PCE 物價指數，但在台股短線已拉回整理過，後續又有不少重要產業展覽將舉行的情況下，台股維持偏多震盪的格局機率甚高。至於操作的策略，法人建議儘量避免近期漲幅已大、乖離率過高的個股；選股上，具備半導體展題材且技術面整理已久的設備供應鏈，以及外資默默低檔布局的重電類股，都是短線可伺機介入的標的。

台股 航太

