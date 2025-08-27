汽車股面臨關稅等議題 法人對族群評價維持中立
國內汽車產業短期台美關稅談判、汰舊換新政策延長與加碼等因素左右，法人機構指出，短期車市需求低迷狀況將延續，且將影響相關車廠第3季營運表現下，對於汽車產業短期投資評價維持中立。
法人機構指出，台灣汽車產業短期營收、獲利承受壓力，主要不利影響來自兩大面向，第一，台灣、美國關稅談判進程。行政院已證實雙方正就美規車進口關稅（目前17.5%）、非貿易障礙及相關技術標準進行磋商。市場預期最終協議恐導致進口車價出現明顯下修，進而引發需求遞延效應，便求近期終端銷售低迷，並使台北港進口車庫存累積超過3萬輛。第二，國內汰舊換新政策延長與加碼。立法院已達成共識，將汰舊換新優惠延長至2030 年底，並將2,000c.c.以下小客車補助上限提升至10萬元，雖有助於中長期需求，但在新制正式實施前，反而進一步強化觀望氛圍。
分析師表示，從數據端觀察，市場疲弱已反映於掛牌表現，7月國內新車銷售35,483輛，年減22.3%，市場預估8月整體銷售量將再下探。由於行政院表示台灣、美國關稅談判預計10月才會有結論，需求低迷的狀況恐延續至10月。
屆時若關稅談判與補助政策細節明朗，則有機會釋放先前積壓的遞延需求。整體而言，因短期車市需求低迷狀況將延續，且影響相關車廠近期營運表現，評價維持中立。
