川普開除庫克市場冷淡...聯準會獨立性沒問題？狄驤：埋下隱憂、開槓桿小心

川普將罷免FED理事庫克，然後替換成他喜歡的鴿派理事，這讓市場再次擔憂 FED的獨立性將受影響。

但不得不說，川普對付市場的方式很高明，也就是一步一步測試市場的底線，並讓市場出現脫敏反應。

例如，過去市場發現川普將罷免鮑爾時，是以股債匯三殺來傳達其嚴重性，後續川普也迅速放軟態度。

之後川普不斷挑戰FED獨立性時，可以看到市場的反應愈來愈小，近日罷免FED理事庫克的消息傳出後，市場幾乎是沒有任何反應。

這代表市場可能認為：

1.川普不會來真的 2.川普罷免FED理事不具正當性，不會成功 3.市場反而在看好川普創造鴿派FED

總之，隨著市場出現脫敏反應，川普正變得愈來愈為所欲為，雖然中短線不影響市場發展，但仍會埋下許多不確定性。

例如，市場何時會重新重視FED獨立性問題呢？答案可能是通膨進一步回升的時候，這是必須要追蹤與警惕的不確定性。

那投資人需要害怕這個不確定性嗎？我認為沒有開高槓桿就不用怕，所以對投資人來說，在股市不斷創高之際，控制槓桿將成為個人最大課題。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。