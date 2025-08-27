輝達財報開揭曉前！台股早盤漲逾200點越過24500 台積電開高15元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。(本報資料照片)
台股27日開盤指數上漲144.74點，開盤指數為24,449.81點，隨後攻過24,500點才拉回。台積電（2330）開盤價1,190元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數延續漲勢收小紅，短期均線開口加速收斂，技術面朝短多更進一步，惟仍須提防高檔容易引發的波動。盤面題材族群維持輪動，續依短線技術面換股操作因應。

操作題材可留意：

1.輝達推出最強大腦，機器人股聞機起舞─輝達宣布採用Blackwell架構的Jetson AGX Thor正式上市，與前一代相比,AI運算能力提升7.5倍，能源效率提升3.5倍，讓過去必須仰賴伺服器的高負載任務能夠在邊緣端執行即時推理推論，有助於高效能物理AI加速落地。

2.台積電2奈米排中，有利台供應鏈營運─日經亞洲報導，因應美國會審議中的「晶片設備法案」，將禁止獲補貼的晶圓廠採購「受關切外國實體」的設備，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中排除中國大陸製設備，並全面檢視生產用材料與化學品以降低對陸依賴，有利台供應鏈營運成長表現。

周二（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,418.07點，上漲135.6點、漲幅0.3%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.44%；費半指數上漲0.9%。台積電ADR漲1.33%，，收在238.72美元，較台北交易溢價24.2%。

標普500指數按預估獲利計算的本益比已達23倍，創下四年來的新高，投資人關注即將發布財報的輝達（NVIDIA）領漲，漲勢也擴及中小型股。投資人也留意美國總統宣布川普開除聯準會（Fed）理事可能動搖央行獨立性的疑慮。

三大法人周二集中市場合計賣超136億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超145億元，投信賣超24.2億元，自營商（自行買賣）買超3.3億元，自營商（避險）買超29.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少923口至768口，其中，外資淨空單增加1,523口至27,132口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加289口至2,044口。

選擇權未平倉量部分，08月W4大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在26,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.36。VIX指數下降0.32至21.93。外資台指期買權淨金額0.28億元 ; 賣權淨金額-0.05億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 台積電

