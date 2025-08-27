美4大指數收高 投顧：台股高檔震盪關注輝達財報

美國總統川普下令解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克職務，並未影響投資人，美股4大指數收高。投顧指出，市場關注28日凌晨輝達公布財報，另外9月還有半導體展及台北航太暨國防展，相關題材有助類股良性輪動，台股有望維持高檔震盪盤堅。

法新社報導，川普（Donald Trump）上週已呼籲聯準會理事庫克（Lisa Cook）自行辭職，25日晚間又在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文引述有關庫克謊報房貸合約的指控，宣稱因此將庫克開除並「立即生效」。

美股道瓊工業指數26日上揚135.60點或0.30%，收報45418.07點，標普500指漲26.62點或0.41%，收6456.94點；那斯達克指數揚升94.98點或0.44%，收21544.27點，費城半導體指數上漲51.62點或0.90%，收5807.92點。

台股26日早盤一度挫逾160點至24113.03點，但權值股台積電穩盤，機器人、無人機、國防概念多檔個股亮燈收漲停，加權指數尾盤翻紅，終場上漲27.72點，收在24305.1點，成交金額新台幣5140.13億元。

台積電ADR漲1.33%，收238.72美元，輝達（Nvidia）漲1.08%，收181.77美元。

產業訊息部分，蘋果公司（Apple）正式發出邀請函，預告秋季發表會將於台灣時間9月10日凌晨1時登場，外界預期將推出iPhone 17系列新手機。

鋼鐵裁剪加工買賣大廠新光鋼董事長粟明德26日主持法人說明會指出，在手訂單超過新台幣100億元，雖有對等關稅影響，仍看好下半年訂單有機會回穩，加上公共工程第4季加快進度、倉儲物流貢獻穩定現金流，今年營運有望比去年成長。

廣達集團旗下孫公司達明機器人26日舉行上市前業績發表會，董事長何世池表示，9月開始，達明機器人可能會有採用輝達（NVIDIA）Jetson Thor機器人電腦架構的樣品出現。