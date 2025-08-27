台股外資賣145億 MSCI調整效應…最後一盤爆甩尾大量

反映MSCI季度調整昨（26）日盤後生效，外資反手賣超台股145億元，導致台股最後一盤爆出1,224億元甩尾大量收斂漲勢，終場小漲27點收24,305點，成交量擴大至5,320億元，較前一天爆增23%。

在MSCI新季度調整中，台股在三大相關指數的權重二降一平，相關成分股昨天最後一盤紛紛冒出大單，台積電（2330）湧現1.6萬張成交量、成交金額190.6億元，為6月20日407.2億元以來新高，硬是將漲勢壓到小漲5元收1,175元，而從全球標準指數成分股刪除的寶成、潤泰新雖轉進全球小型指數，仍各飆出15.8萬、12.8萬張大量。

連帶外資昨天由買轉賣超145億元，主要賣超台積電、廣達、神達、聯發科、富邦金等，且台指期未平倉淨空單增加1,523口至27,132口，期現貨同步偏空；投信也轉買為賣超24.2億元；自營商買超33.2億元，連二買。三大法人昨日合計賣超136億元。

法人看好大盤短期內多頭格局仍可望延續，有望挑戰歷史高點24,551點，聚焦輝達財報、美國個人消費支出（PCE）數據。綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清看法，市場目前樂觀期待輝達財報，短線沒有大幅看空的理由。Fed 9月降息機率高，更有利資金行情。