快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

證交所推動零信任架構

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所於昨（26）日舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會，吸引110餘位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，廣獲與會嘉賓好評。

證交所指出，為推動證券商導入零信任架構，此次會議以應用程式保護為主題，首先以應用程式作為數位基礎設施的主要存取點，其透過角色和作業屬性進行授權控制，以最小授權原則定義授權範圍；並針對特權作業施行獨立角色授權，並透過即時存取（Just-in-Time Access）、使用者行為分析（UEBA）、程式安全檢測、CI/CD 自動化部署，以及執行階段應用程式自我防護（RASP）等機制，能夠有效降低特權濫用及駭客攻擊風險。

證券商 證交所

延伸閱讀

證交所通過皇家可口、驊陞科技等上市申請案

證交所舉辦零信任應用程式保護說明會 百餘家證券商參與熱烈

要入獄！貪警剝被害人一層皮...謊稱可找駭客幫忙追錢 判關2年半定讞

台新全球龍頭成長主動式 ETF 8月27日起掛牌上市

相關新聞

台股外資賣145億 MSCI調整效應…最後一盤爆甩尾大量

反映MSCI季度調整昨（26）日盤後生效，外資反手賣超台股145億元，導致台股最後一盤爆出1,224億元甩尾大量收斂漲勢...

AI鏈六強 法人挺

ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王...

就市論勢／電源管理、BBU 可留意

近期台股受到國際股市波動影響，短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。

證交所推動零信任架構

臺灣證券交易所於昨（26）日舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會，吸引110餘位證券業者辦理金融零信任架...

T-Glass短缺加劇 高盛喊多ABF、BT載板廠

由於BT與高階ABF載板上游關鍵原材料T-Glass玻纖短缺將在第4季更加嚴峻，高盛預期，今年底BT與高階ABF載板將...

全球矚目！AI模型王座之爭開打 法人點名台系六檔供應鏈受惠

隨ChatGPT 5於8月上旬面市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。