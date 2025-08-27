就市論勢／電源管理、BBU 可留意

盤勢分析

近期台股受到國際股市波動影響，短線高檔修正，但整體市場趨勢仍由多方主導，展現一定韌性。根據市場觀察，當前並未出現重大利空消息，短線修正後有較高機率迎來反彈行情。

技術面看，長線多方優勢明顯，短期趨勢反轉疑慮不大。然市場情緒受壓抑，法人籌碼穩定度下滑，外資買賣操作頻繁，融資餘額小幅增減，市場結構呈現頭重腳輕特性，行情可能轉為區間震盪整理。

儘管國際環境帶來壓力，台股內資逢低布局及美股多頭格局未破壞，仍為市場提供支撐，四大雲端運算巨頭樂觀看待未來AI商機，積極擴大資本支出推動發展。

產業趨勢方面，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長主要動能。AI應用的快速擴展帶動伺服器、晶片製造及相關基礎設施需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢。

隨AI伺服器與次世代機櫃對功耗需求快速攀升，預計到2027年將導入高壓直流架構以應對高達600kW的功耗需求，這為電源供應鏈開啟全新成長動能。AI周邊產業如散熱技術、高效能運算基礎設施、半導體材料與設備製造也展現投資價值。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極操作策略，以抓住短線修正後反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

為分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股，透過科技股與傳產股平衡布局。