ChatGPT 5於8月上旬問市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王座之爭。硬體投資不停歇，法人預期將嘉惠台系AI供應鏈聯發科（2454）、世芯-KY、智邦、台光電、台燿、金像電等六檔。

過去幾個月，三大主流AI模型相繼推出最新版本，包括谷歌（Google）的Gemini 2.5 Pro、馬斯克的AI公司xAI推出的Grok4、以及OpenAI於8月7日最新發布的 ChatGPT 5 ，引爆一場AI模型王座之爭。

法人分析，ChatGPT將持續占領龍頭地位，其他廠家勢必力求再突破，以求在AI成長期搶占市場地位，因此可預期的是硬體投資必將持續增加，ASIC增速也將更為顯著，將嘉惠台系相關硬體供應鏈。

法人表示，聯發科方面，考量Google TPU由該公司協助，明年起ASIC將有明顯營收貢獻，因而Google推出新AI模型，聯發科將為主要受惠者之一；金像電為美系CSP客戶ASIC主板主要供應商，預期該公司仍將於下世代AI ASIC主板供應鏈中維持主要供應商地位。

銅箔基板（CCL）方面，台光電及台燿都是ASIC主板所用CCL供應商，後續也將持續受惠PCB規格提升帶動的CCL材料升級。其他如800G網路交換器需求成長、AI應用增加使美系客戶布建更多高階運算加速器，將使台光電、台燿、智邦等成為主要受惠個股。

世芯-KY的CSP客戶3奈米AI ASIC將於明年放量，總量優於預估。