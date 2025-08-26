T-Glass短缺加劇 高盛喊多ABF、BT載板廠
由於BT與高階ABF載板上游關鍵原材料T-Glass玻纖短缺將在第4季更加嚴峻，高盛預期，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳的報價前景。
高盛據此將南電（8046）評等由「中立」調升至「買進」、目標價由125元大升至280元，調幅1.2倍；建議「買進」臻鼎-KY（4958）、目標價由160元大升至215元，升幅34.3%；景碩（3189）維持「中立」、目標價由116元升至130元，升幅12%。
高盛科技產業分析師王冠詔在最新釋出的「亞洲科技產業」報告中指出，PCB上游關鍵原材料T-Glass 玻纖短缺情況將在第4季更加嚴峻，估計今年T-Glass玻纖的供不應求比例將達25%。
這意味著BT與高階ABF載板將在2025年底出現供應缺口，使非NVIDIA的ABF載板價格將自第4季起至2026年第4季，每季均將上漲 5%-10%；而BT載板繼7月調漲5%-20%後，8月來價格已再上漲5%。
至於主要供應NVIDIA AI伺服器的ABF載板廠商，由於NVIDIA會直接向主要玻纖供應商採購關鍵材料，因此預期價格上漲空間將相對有限，使得受惠程度並不明顯。
王冠詔認為，就受惠公司來看，在非NVIDIA高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，在接下來幾季將享有更佳的報價前景；至於BT載板廠，則所有廠商都受惠，因為第3季價格預期將調漲10%-25%，可帶動營收走強，並自下半年起實現獲利增長。
