全球矚目！AI模型王座之爭開打 法人點名台系六檔供應鏈受惠

隨ChatGPT 5於8月上旬面市，連同Grok4、Gemini 2.5 Pro等三大主流AI模型全員到齊，引爆AI模型王座之爭。在硬體投資不停歇下，法人預期將嘉惠台系AI供應鏈聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）等六檔。

過去幾個月，三大主流AI模型相繼推出最新版本，包括谷歌（Google）的Gemini 2.5 Pro、馬斯克領軍的AI公司xAI所推出的Grok4、以及OpenAI於8月7日最新發布的ChatGPT 5，引爆一場AI模型的王座之爭，全球矚目。

法人分析，ChatGPT將持續占領龍頭地位，但其他廠家勢必力求再突破，以求仍在AI成長期搶占市場地位，因此可預期的是，硬體投資必將持續增加，ASIC增速也將更為顯著，將嘉惠台系相關硬體供應鏈。

法人表示，聯發科方面，考量Google TPU由該公司協助，明 (2026) 年起ASIC將有明顯營收貢獻，因而Google推出新AI模型，聯發科將為主要受惠者之一；金像電為美系CSP客戶ASIC主板主要供應商，預期該公司仍將於下世代AI ASIC主板供應鏈中仍可維持主要供應商地位。

銅箔基板（CCL）方面，台光電及台燿都是ASIC主板所用的CCL供應商，後續也將持續受惠於PCB規格提升所帶動的CCL材料升級。其他如800G網路交換器需求成長、及AI應用增加使美系客戶布建更多高階運算加速器，將使台光電、台燿、智邦等成為主要受惠個股。

世芯-KY的CSP客戶3奈米AI ASIC（AWS Trainium 3）將於明年放量，總量優於市場預估，NRE業務則持續受惠HPC與AI應用擴展，加上製程持續進步等兩大驅動力下，預期也將維持強勁成長。