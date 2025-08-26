金管會：新華泰富若未補交財報 最快明年1月2日終止上櫃

快訊

中央社／ 台北26日電
金管會今天表示，上櫃公司新華泰富首季財報就有狀況，已在5月20日停止買賣至今，目前新華泰富檢送的第2季財務報告，因簽章董事長跟目前在經濟部登記者不同，因此無法公告，若業者遲遲未補交財報，最快明年1月2日終止上櫃。

金管會今天公布上市櫃公司公告申報第2季財務報告情形。金管會證期局主秘黃仲豪在例行記者會上說明，截至8月14日，上市櫃公司應申報家數共1744家（不含公告申報期限為9月1日的上市櫃金融業及第一上市櫃公司），除了新華泰富檢送的第2季財務報告，因其簽章董事長跟目前在經濟部登記者不同外，其餘公司都已在規定期限內完成公告申報。

黃仲豪解釋，新華泰富第1季財報就有狀況，因改選問題沒完成公告，櫃買中心在5月20日公告新華泰富停止買賣，目前持續停止買賣中，未來如果仍持續沒補交財報，依照時程，預計最快明年1月2日終止上櫃。

金管會統計顯示，上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入為新台幣20兆6097億元，較去年同期增加2兆8840億元，年增16.27%，營收金額創近10年同期最高；稅前淨利為1兆9826億元，較去年同期增加2028億元，增加11.39%，稅前淨利金額為近10年同期次高。

金管會表示，上市公司稅前淨利成長金額前3大產業，分別為半導體產業上半年稅前純益1兆652億元，年增3206億元、增幅43%，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇。

其次為電腦及週邊設備業上半年稅前純益為2138億元，年增447億元、增幅26.43%，再來是其他電子業上半年稅前純益1538億元，年增378億元、增幅32.58%。金管會指出，電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，因此推升獲利。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入為1兆4234億元，營收金額為近10年同期最高，年增10.31%；稅前淨利為1119億元，年減28.59%，主要是新台幣大幅升值，認列匯兌損失所致，不過，稅前淨利金額仍是近10年同期第5高。

黃仲豪指出，上櫃公司今年上半年稅前淨利成長前3大產業，一是建材營造業因完工個案較去年同期增加，帶動獲利成長年增14億元來到77億元；二是數位雲端業因業務量增加、出售部分業務認列處分收入等，帶動獲利年增3億元至22億元；紡織纖維業因部分公司處分投資性不動產獲利所致，獲利年增2億元到6億元。

