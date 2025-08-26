外資賣超145億元 金融股占5檔！竟買超這檔生技股逾萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股26日以24,305.1點收盤，上漲27.72點，三大法人賣超138.1億元，外資賣超145.08億元。示意圖／AI生成
台股26日以24,305.1點收盤，上漲27.72點，三大法人賣超138.1億元，外資賣超145.08億元。

台股26日以24,305.1點收盤，上漲27.72點，三大法人賣超138.1億元，外資賣超145.08億元，統計外資買賣超個股發現，外資賣超台新金（2887）31,690張最多，但買超冠軍則是康霈*（6919），單日買超10,310張。

台股早盤以24,237.36點開出，下跌40.02點，盤中一度下滑至24,113.03點， 下跌164.35點，權王台積電（2330）以1,165元開出，下跌5元， 盤中翻紅， 尾盤一度衝至1,185元，終場則是收在1,175元， 上漲5元，漲幅0.43%，另外， 買單也拉抬鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股，大盤指數一度拉升至24,382.42點，上漲105.04點。

台股開低震盪，盤中翻紅，但終場收在24,305.1點，上漲27.72點，三大法人賣超138.1億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超145.08億元，投信賣超26.25億元；自營商買超（合計）33.24億元，其中自營商（自行買賣）買超3.35億元、自營商（避險）買超29.89億元。

統計外資賣超前十名個股，金融股占5檔，外資賣超台新金31,690張最多，台新辛特則遭外資賣超16,559張，另外，神達（3706）也遭外資賣超15,406張。

外資買超前十名個股中，康霈*居外資買超冠軍，其次是買超華邦電（2344）9,798張，買超聯電（2303）8,281張，鴻海也獲外資買超8,238張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

