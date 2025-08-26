鮑爾釋出鴿派訊號！台股穩健吸金後市可期 「這類型ETF」有望受青睞

美國聯準會主席鮑爾在2025年傑克森洞年會上釋出更明確的鴿派訊號，指出美國經濟正處於降溫但尚未陷入衰退。勞動市場雖接近充分就業，但已顯現疲態，失業率自3.9%升至4%以上，新增就業放緩，GDP成長亦由上季3%降至約2%。通膨方面，高關稅可能推升物價，風險仍存。

不過，鮑爾強調政策依據數據調整，並指出勞動市場下行風險增加，近期通膨上行多屬一次性因素，為9月降息預留空間。市場解讀後，9月降息一碼機率高達87.3%，全年可能降息二碼。投信法人指出，若核心通膨持續回落且勞動市場惡化，聯準會不再抗拒降息，但調整仍將審慎。

投信法人表示，台灣表現更為突出，主計總處將GDP成長率自3.1%上修至4.45%，前七月外銷訂單年增16%，7月單月達576億美元、年增15%，創歷史新高。外資持續湧入，加權指數突破24,000點，成交金額放大至逾4,000億元。

在此環境下，投資人若希望參與台股成長機會並降低權值股集中風險，聯邦台灣精彩50ETF（009804）是值得關注的選擇。009804追蹤台灣前50大企業，能有效分散投資，避免單一龍頭持股比重過重。

產品設計採半年配息，兼顧現金流與資本利得的機會，適合長期與定期定額投資。投信法人強調，全球降息循環將帶動資金再配置，009804可協助投資人掌握台股結構性成長機會，並分享龍頭企業的競爭成果。整體來看，台股在基本面與資金面支撐下，台股市值型ETF仍有望持續受到市場青睞。